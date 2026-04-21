Terni, sala piena all’evento Cgil che ha rilanciato le proposte per uscire dalla crisi

Continua la vertenza territoriale per fronteggiare le criticità economiche e sociali – Confronto tra l’organizzazione sindacale, rappresentanti delle imprese e delle istituzioni

Sala piena a Palazzo Primavera di Terni per il convegno organizzato lunedì 20 aprile dalla Camera del lavoro cittadina, nell’ambito della vertenza territoriale aperta a inizio anno e che ha visto già importanti momenti di confronto con forze politiche, associazioni e imprese. Un’iniziativa con cui l’organizzazione sindacale, anche alla presenza di alcuni esponenti politici seduti in sala, ha rilanciato le proprie proposte per uscire dalla crisi sociale ed economica che sta mordendo la città e tutta la provincia, come già evidenziato in precedenti iniziative fornendo preoccupanti dati e statistiche. Proposte volte a ribadire la strategicità e specificità di un territorio che può svolgere un ruolo decisivo nelle strategie politiche dell’Italia di mezzo.

Durante l’incontro, dopo l’introduzione ai lavori da parte del segretario generale della Cgil di Terni Claudio Cipolla, che ha ricordato il percorso intrapreso in questi primi mesi dell’anno, a confrontarsi sui modelli di sviluppo più sostenibili per il territorio sono stati Maria Rita Paggio, segretaria generale di Cgil Umbria, Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Terni e Francesco De Rebotti, assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria. A concludere la giornata è stato Christian Ferrari, segretario nazionale della Cgil.

“Lo stato di crisi di Terni e di tutta la provincia – ha ribadito Cipolla – merita risposte e un cambio di politiche. Ci sono gravi problemi non solo in termini di salari e pensioni, ma anche rispetto a un arretramento dei servizi. Oggi vogliamo sollecitare queste risposte e mettere in campo anche le nostre proposte per un nuovo modello di sviluppo e per rispondere ai bisogni e alle necessità delle persone di questo territorio”. “Questa iniziative – ha aggiunto Paggio – guarda al futuro di questo territorio, soprattutto sul versante delle politiche industriali e dei servizi, per un nuovo modello di sviluppo che metta al centro il lavoro, sicuro e adeguatamente retribuito, che consenta così di trattenere i giovani, che investa le poche risorse a disposizione in ricerca e innovazione e che dia quindi la prospettiva di un cambiamento strutturale di cui questa regione ha un urgente bisogno”.

Sollecitazioni queste recepite, per il versante istituzionale, dall’assessore regionale De Rebotti. “Sono venuto ad ascoltare attentamente le proposte della Cgil per questo territorio – ha affermato De Rebotti – che può essere un vero propulsore per tutta la regione. Se funziona Terni funziona anche l’Umbria. Per questo, sia sul tema dello sviluppo economico, delle nuove frontiere e delle nuove opportunità, ma anche delle tante difficoltà delle nostre imprese e sul tema dei servizi per i cittadini, cercheremo di trovare una convergenza per poter poi lavorare nei prossimi giorni e nei prossimi mesi in maniera più approfondita”.

“Come in tutta Italia – ha concluso il segretario nazionale Cgil, Christian Ferrari –, rilanciamo la nostra proposta per cambiare il modello di sviluppo. Lo facciamo soprattutto in un momento così difficile per il nostro Paese, in cui la crisi sociale, salariale, industriale rischia di diventare ancora più acuta per effetto delle ricadute dirompenti del conflitto in Medioriente. Proprio per questo noi diciamo: primo, difendere salari e pensioni; secondo, difendere i posti di lavoro nelle nostre realtà produttive; terzo, costruire una politica industriale a tutti i livelli nazionale e territoriale. Mettere assieme le parti sociali e le forze vive dei nostri territori e del nostro Paese per delineare una prospettiva di rilancio e di sviluppo”.