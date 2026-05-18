Terni, la Cgil festeggia 130 anni con nove giorni di eventi: ospiti Landini e Pagliarulo

La Camera del lavoro ternana fu fondata nel 1896 in un periodo di forti tensioni sociali – Dal 21 maggio (inaugurazione) al 6 giugno dibattiti, approfondimenti e concerti nel quartiere Clai

In un periodo caratterizzato da enormi tensioni sociali e politiche, nel 1896 a Terni si costituisce definitivamente la Camera del lavoro che riuniva e organizzava i lavoratori che si battevano per avere più diritti e migliori condizioni di vita. A distanza di 130 anni, l’organizzazione sindacale è ancora presente e attiva nella città dell’acciaio e si accinge ora a celebrare tale importante ricorrenza. Da giovedì 21 maggio a sabato 6 giugno, per festeggiare l’anniversario, la Cgil Terni organizza infatti tutta una serie di eventi e iniziative che si svolgeranno nel quartiere Clai in cui ha sede l’organizzazione sindacale, in vico San Procolo: mostre, concerti, spettacoli, dibatti e approfondimenti. Tra gli ospiti, anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e il presidente nazionale dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), Gianfranco Pagliarulo.

Si parte giovedì 21 maggio alle 17.30 con la presentazione ufficiale delle iniziative e l’inaugurazione della mostra fotografica e documentaria, allestita all’interno della sede della Cgil e dedicata, appunto, ai 130 anni della Camera del lavoro di Terni. Interverrà la banda musicale. Il giorno seguente, il 22 maggio alle 18.30, in vico Sant’Andrea, tavola rotonda sul tema ‘Bruno Trentin, il sindacato dei diritti e il programma europeo della Cgil’; Il 28 alle 18.30 iniziativa ‘Generazione di delegati e delegate’; il 29 alle 21.30 proiezione del film ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’; il 30 alle 18.30 dibattito ‘Generazioni al lavoro. Terni pensa il futuro’. Dopo una sosta per il ponte della Festa della Repubblica, si riprende mercoledì 3 giugno, in piazza Clai, nel palco centrale, alle 18.30con l’approfondimento sui servizi socio-sanitari-assistenziali, a cui interverrà la segretaria generale nazionale dello Spi Cgil, Tania Sacchetti, a cui seguirà, alle 21.30, il concerto degli Altoforno. Giovedì 4 giugno altra importante iniziativa pubblica, sempre in piazza Clai, sul tema ‘pace e costituzione’: alle 18.30 si confronteranno Walter Massa, presidente nazionale di Arci, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale di Anpi, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale di Acli, e Serena Sorrentino della segreteria nazionale della Cgil. Alle 21.30 concerto tributo a Pino Daniele con la Ua’ Band. Protagonista della serata di venerdì 5 giugno sarà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che interverrà in piazza Clai alle 18.30. Seguirà alle 21.30 il concerto Jam Session con i Malalingua. I festeggiamenti si concluderanno sabato 6 giugno, sempre in piazza Clai, con l’intervento di Fabrizio Russo, segretario generale della Filcams Cgil alle 18.30 e il concerto di Enrico Capuano e la Tammuriata Rock alle 21.30.

“La nostra – ha ricordato il segretario generale della Camera del lavoro di Terni, Claudio Cipolla, annunciando gli eventi – è una storia che viene da lontano. Lo sviluppo industriale di Terni determina l’affermazione di un articolato tessuto associazionistico e mutualistico, espressione dei tradizionali ceti urbani artigiani di orientamento democratico e repubblicano fortemente radicato in città e, sempre più, del proletariato di fabbrica. Sin dal 1891 esistevano infatti trentadue società cittadine, tra associazione politiche, società di mutuo soccorso, cooperative, chiamate dalla Giunta comunale ternana, a guida democratica radicale, a costituire una Camera del lavoro, come stava avvenendo proprio in quell’anno a Milano e Torino. Tuttavia è tra la fine del 1892 e il 1893 che un gruppo di simpatizzanti socialisti riescono a dare vita concretamente alla prima sezione socialista e alla Camera di lavoro di Terni: la repressione crispina vanifica però tutto. Caduto Crispi, il 19 novembre 1896 viene ricostituita la Camera del lavoro con più di mille soci. Questa, nonostante venga colpita dalle misure repressive del governo Pelloux, arriva al 1901 con dieci leghe che riuniscono 3.500 soci, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per le lotte del movimento operaio ternano”.