Terni, il Consiglio provinciale boccia il piano assunzioni di PuntoZero

Non approvati piano strategico e budget 2026-2028: al centro il caso del mancato rinnovo a un giovane con disabilità

Il Consiglio provinciale, con 7 voti favorevoli e 2 astenuti, non ha approvato oggi, 25 maggio, il piano strategico triennale 2026-2028, il budget 2026 e il piano assunzioni 2026 di PuntoZero Scarl. Il voto negativo è stato motivato soprattutto in relazione al piano assunzioni per il mancato rinnovo di un contratto a favore di un giovane afflitto da disabilità. A spiegare le motivazioni e la situazione è stato il Presidente Stefano Bandecchi.

“Emanuele – ha detto illustrando il caso – aveva un contratto interinale da febbraio 2023 che ha mantenuto fino a febbraio 2025, dopodiché, una volta scaduto, non gli è stato più rinnovato. Il ragazzo, che ha deficit uditivo ma è in grado di parlare e di compiere diverse attività anche complesse come ad esempio suonare strumenti musicali – ha specificato il Presidente – oggi si trova senza lavoro ed è attualmente in ospedale per una malattia contratta probabilmente anche a causa dello stress che gli ha provocato questa situazione.

Portatore di handicap, Emanuele non è stato riassunto avendo invece diritto sia ad un lavoro che ad una vita dignitosa. Vorremo quindi capire bene questo piano assunzionale – ha aggiunto Bandecchi – come vengono decise le assunzioni, quali criteri e quali modalità si sono scelte, perché sospettiamo che qualcosa non vada come dovrebbe andare.

Non vorremmo che i nostri dubbi su un piano concepito in una maniera che sembra più vicina a logiche strane, non vorremmo clientelari, piuttosto che a quelle della corretta esigenza di crescita e sviluppo aziendale e di rispetto del diritto al lavoro, avessero un qualche fondamento. Come Presidente e Sindaco farò i miei approfondimenti. Certo è – ha concluso – che situazioni come questa dovrebbero ben essere comprese da una Regione di sinistra”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche alcuni consiglieri. Marco Bruni e David Melone di Fratelli d’Italia, annunciando il loro voto contrario, hanno sottolineato la necessità di maggiori approfondimenti sul piano assunzioni, “anche in relazione – hanno detto – alle normative che tutelano le persone svantaggiate”.

Marsilio Marinelli, capogruppo di Nuova Provincia Terni, ha invece dichiarato l’astensione del gruppo, sottolineando anch’egli l’esigenza di fare chiarezza sulla questione “e – ha aggiunto – considerando i servizi importanti che PuntoZero eroga