Terni, entrano nel vivo i 130 anni della Camera del Lavoro: arrivano Landini e Pagliarulo

Da mercoledì 3 a sabato 6 giugno gli eventi principali per l’anniversario della Cgil Dibattiti, spettacoli e musica nel quartiere Clai

Entrano nel vivo i festeggiamenti per i 130 anni di storia della Camera del lavoro di Terni. Dopo il successo delle prime iniziative – tutte molto partecipate – e della mostra fotografica e documentaria allestita di fronte alla sede della Cgil, in vico San Procolo, visitata anche da scolaresche ed esponenti del mondo politico e sindacale cittadino, da mercoledì 3 fino a sabato 6 giugno sono in programma nel quartiere Clai gli eventi più attesi, a cui interverranno anche personalità di rilievo nazionale, tra dibattiti, approfondimenti, spettacoli e musica.

Il cartellone delle iniziative si riapre mercoledì 3 giugno, in piazza Clai, nel palco centrale, alle 18.30 con l’approfondimento sui servizi socio-sanitari-assistenziali, a cui interverrà la segretaria generale nazionale dello Spi Cgil, Tania Sacchetti; seguirà, alle 21.30, il concerto degli Altoforno.

Giovedì 4 giugno altra importante iniziativa pubblica, sempre in piazza Clai, sul tema ‘pace e costituzione’: alle 18.30 si confronteranno Walter Massa, presidente nazionale di Arci, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale di Anpi, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale di Acli, e Serena Sorrentino della segreteria nazionale della Cgil. Alle 21.30 concerto tributo a Pino Daniele con la Ua’ Band.

Protagonista della serata di venerdì 5 giugno sarà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che interverrà in piazza Clai alle 18.30. Seguirà alle 21.30 il concerto Jam Session con i Malalingua.

I festeggiamenti si concluderanno sabato 6 giugno, sempre in piazza Clai, con l’intervento di Fabrizio Russo, segretario generale della Filcams Cgil alle 18.30 e il concerto di Enrico Capuano e la Tammuriata Rock alle 21.30.