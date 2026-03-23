Terni, bimbi e anziani insieme: successo per la “Poltrona in prima fila”

il progetto multidisciplinare che unisce generazioni diverse attraverso l’arte e il racconto, con il sostegno della Fondazione Carit

Grande partecipazione al quarto appuntamento di “Una Poltrona in prima fila” il fortunato e originale format multidisciplinare che unisce bambini e anziani in un percorso interattivo di auto mutuo aiuto.

Il progetto artistico e sociale è ideato e diretto da Stefano de Majo e prodotto dall’ associazione Claudio Conti diretta da “Mamma Africa” Tomassina Ponziani, con il contributo della Fondazione Carit e il sostegno del Cesvol.

Prevede dodici eventi, uno al mese, nel corso di un intero anno che uniscano attraverso un percorso artistico e sociale anziani e bambini in parchi, piazze o istituti come il Sim Infanzia e i centri geriatrici, stimolando proficue interazioni tra queste due fasce d’età così sensibili, preziose e fragili, troppo spesso lasciate ai margini della società.

Come già avvenuto nei precedenti eventi durante le festività del Natale, Epifania e San Valentino, ospitati in piazze e locali della Usl 2 e del Sim Infanzia, anche stavolta, in occasione della festa di Primavera, l’evento ha prodotto emozionanti e divertenti momenti di contatti tra bimbi e anziani attraverso il racconto della Fiaba delle Api che Stefano de Majo ha narrato tra il verde del parco con il prezioso apporto di due artisti d’eccezione: il trombettista Toni Micori e la danzatrice classica ed esperta di psicomotricità, Marika Brachettoni. Dopo il racconto interattivo che ha visto la partecipazione di piccoli e grandi, si è sviluppato un flusso in movimento seguendo gli artisti dall’area dei giochi fino alla sede dell’associazione Myricae, che ha offerto una merenda preparata dalle “nonne” per tutti i partecipanti alla fiaba delle api, piccoli e grandi, perché come ama dire il direttore artistico e menestrello della manifestazione, Stefano de Majo “le fiabe non sono solo per i bambini”.