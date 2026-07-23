Terni: arrestato per detenzione di 270 grammi di hashish

Venerdì pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un ultrasessantenne, già noto alle Forze dell’Ordine, nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle ore 14:00 circa, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha intimato l’alt ad un’autovettura in transito in via dello Stadio dopo aver rilevato, tramite accertamenti in banca dati, un’irregolarità pendente sul veicolo. Durante la contestazione dell’infrazione, l’atteggiamento nervoso del conducente ha insospettito gli operanti, inducendoli ad approfondire il controllo mediante una perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale, all’interno dell’abitacolo, sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso complessivo di 208 grammi circa. L’attività è stata poi estesa al domicilio dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori 62 grammi di hashish, tre piante di marijuana ed una confezione contenente poco meno di 7 grammi di semi della stessa sostanza.

Per l’uomo è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno, la sua presentazione all’udienza di convalida per direttissima, svoltasi il giorno successivo, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di I grado e l’indagato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.