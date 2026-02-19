Terni, arrestato minore per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio

Venerdì scorso i carabinieri della Stazione di Terni hanno tratto in arresto un 17enne ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e ricettazione.

Nel corso di un’attività di verifica all’interno di una comunità di accoglienza del comprensorio, i militari hanno eseguito una perquisizione a carico di un giovane ospite della struttura, il cui atteggiamento al loro arrivo era parso alquanto sospetto. Approfondendo il controllo, nella sua disponibilità gli operanti hanno rinvenuto 11 dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato ed un “sasso” della medesima sostanza, per un peso complessivo di circa 45 grammi, la somma in contanti di oltre 1.400,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, 4 telefoni cellulari, verosimilmente utilizzati per gestire la rete di contatti con i clienti nonché alcune carte di credito, intestate ad altre persone che ne avevano denunciato lo smarrimento.

Il 17enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, associato al Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Firenze.