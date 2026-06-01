Terni apre la Casa della Comunità

Si informa la cittadinanza che la Casa della Comunità di Terni verrà attivata mercoledì 3 giugno 2026.

Tutte le attività oggi presenti nel Centro di Salute Ferriera, in via Giovanni XXIII, verranno trasferite nella nuova struttura sanitaria che ospiterà anche il servizio di Continuità Assistenziale ex Guardia Medica – attualmente ubicato nel complesso sanitario e geriatrico del parco “Le Grazie” – e del PUA, il Punto Unico di Accesso, uno sportello territoriale unificato che semplifica l’accesso ai servizi sociosanitari. Pensato in particolare per anziani, persone con disabilità e fragilità, permette di orientarsi nel sistema di welfare, richiedere valutazioni dei bisogni e attivare percorsi di assistenza personalizzata senza doversi rivolgere a uffici diversi.

Nella Casa della Comunità di Terni saranno quindi presenti i servizi previsti dal richiamato DM 77/2022: dal servizio prenotazioni CUP al punto prelievi, dal servizio vaccinazioni ai servizi diagnostici di base, dall’assistenza specialistica ambulatoriale alla continuità assistenziale, al PUA, all’ADI, assistenza domiciliare integrata, alle AFT, le aggregazioni funzionali territoriali n. 3 e n. 4 del distretto di Terni, oggi ubicate rispettivamente in viale Trento e al Centro di Salute Tacito, in via Annio Floriano 5.

La Casa della Comunità Hub di Terni, realizzata con fondi PNRR, è collocata in Viale Trieste 46, all’interno del complesso delle palazzine ex CIM, nell’ambito del Distretto sanitario di Terni dell’Azienda Usl Umbria 2.

La struttura rappresenta il punto di riferimento territoriale per l’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, garantendo una presa in carico integrata della persona secondo quanto previsto dal modello organizzativo introdotto dal Decreto Ministeriale 77/2022.

All’interno della nuova struttura il cittadino può trovare un punto di riferimento unico per la gestione dei propri bisogni di salute, con la possibilità di accedere a servizi di assistenza primaria, specialistica, infermieristica e domiciliare, nonché ai servizi sociali, in un’ottica di integrazione e collaborazione tra i diversi professionisti.

La Casa della Comunità Hub di Terni serve un bacino di utenza ampio, stimato in circa 134.000 abitanti, comprendente il territorio del Comune di Terni e delle aree limitrofe afferenti al Distretto, e si propone come luogo di prossimità, accogliente e facilmente riconoscibile, dove il cittadino può trovare orientamento, assistenza e accompagnamento lungo tutto il percorso di cura.

Vi opereranno équipe multiprofessionali composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, assistenti sociali, personale infermieristico.







SERVIZI OFFERTI

Gli utenti che accedono alla Casa della Comunità HUB di Terni dell’Azienda Usl Umbria 2 possono usufruire, nello specifico, dei seguenti servizi:

Accoglienza e informazioni

L’area di accoglienza è situata all’ingresso della Casa della Comunità ed è il punto di primo contatto da cui il cittadino potrà essere guidato nella fruizione dei servizi, trovando ascolto ed informazione adeguata da parte del personale presente.

PUA: prima accoglienza, orientamento e informazioni circa i servizi e le risorse presenti nel territorio, raccordo con la Centrale Operativa Territoriale (COT) per le dimissioni protette e con i Medici di Medicina Generale per la presa in carico degli assistiti, informazioni su procedure di accesso e modalità di erogazione delle cure domiciliari.

Apertura: dal lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 10:00 alle 13:00

Tel: 0744/2041

Sportello CUP: prenotazioni di prestazioni specialistiche e prelievi, incasso ticket, stampa referti.

Apertura: dal lunedì al sabato 07:30 – 13.00; martedì 15:00-17:30

Tel: 0744/204249

Autorizzazioni sanitarie: autorizzazione trasporti sanitari ordinari, gestione dell’assistenza integrativa (presidi sanitari, dispositivi e alimenti a fini speciali).

Apertura: dal lunedì al venerdì 8:30 – 11:45

Tel: 0744/204257

Servizi Sanitari e socio sanitari di base

Attività Infermieristica ambulatoriale: prelievi di campioni biologici, prelievi capillari per pazienti in terapia anticoagulante orale, medicazioni, terapia infusionale, addestramento dell’assistito e/o dei familiari, somministrazione di terapia iniettiva, gestione dei dispositivi e dei sistemi impiantabili, distribuzione diretta di farmaci e integratori ai pazienti in ADI, gestione dei piani terapeutici.

Apertura: punto prelievi dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 09:30

Attività infermieristiche dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 12:30

Somministrazione terapie nei giorni festivi nella fascia oraria 08:00 – 20:00 (su programmazione)

Tel: 0744/204260



Attività Infermieristica domiciliare (ADI): il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata garantisce interventi di natura sanitaria e sociosanitaria al domicilio del paziente. È rivolto a cittadini non deambulanti o con ridotta autonomia, temporaneamente o stabilmente impossibilitati a raggiungere la struttura.

L’attività è organizzata su diversi livelli di intensità assistenziale, in base alla complessità del bisogno, comprendendo prestazioni sanitarie, assistenziali e percorsi domiciliari integrati anche con il supporto dei servizi sociali. L’attivazione del servizio avviene tramite il Medico di Medicina Generale o la Centrale Operativa Territoriale.

Apertura: dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 19:30

nei giorni festivi: dalle 08:00 alle 14:00 reperibilità dalle 14:00 alle 20:00

Tel: 0744/204233



Servizio Sociale: il servizio è rivolto alle persone non autosufficienti e ai cittadini in condizioni di

fragilità sociale, nelle aree minori, adulti e anziani.

Svolge attività di accoglienza, ascolto e orientamento ai servizi, definendo progetti personalizzati che possono prevedere attivazione di assistenza domiciliare, inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali e interventi di supporto sociale. Opera in integrazione con i servizi sanitari, nell’ambito dei percorsi di presa in carico multidisciplinare.

Apertura: dal lunedì al venerdì 08:00 – 13:00; martedì e giovedì 14:30 – 17:30

Tel: 0744/204239 – 0744/204237 – 0744/204242



Infermiere di Famiglia e Comunità (IFoC): l’Infermiere di Famiglia e Comunità rappresenta un punto di riferimento per il cittadino nell’ambito della prevenzione, della gestione delle malattie croniche e dell’educazione sanitaria. Svolge attività sia presso la struttura sia sul territorio, collaborando con i Medici di Medicina Generale, gli specialisti e i servizi sociali per garantire continuità assistenziale e presa in carico globale.

Apertura: dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 19:30

nei giorni festivi: dalle 08:00 alle 14:00 reperibilità dalle 14:00 alle 20:00

Tel: 0744/204233

Servizi specialistici e domiciliari

All’interno della Casa della Comunità Hub di Terni è presente un poliambulatorio specialistico

organizzato, nel quale operano medici specialisti attraverso agende CUP, in integrazione con i Medici di Medicina Generale, gli Infermieri di Famiglia e Comunità e gli altri servizi territoriali.

L’organizzazione dell’attività specialistica è finalizzata a garantire una risposta appropriata e

continuativa ai bisogni di salute della popolazione, con particolare riferimento alle patologie croniche, alle condizioni di fragilità e ai percorsi di presa in carico integrata. I servizi sono distribuiti nell’arco della settimana secondo una programmazione che consente la copertura delle principali esigenze assistenziali.



Sono presenti i seguenti servizi specialistici e attività ambulatoriali:

Ambulatorio di Oculistica (n. 3 ambulatori dedicati): Il servizio è articolato su tre ambulatori

dedicati e rappresenta uno degli ambiti principali dell’offerta specialistica.

Vengono effettuate visite oculistiche, valutazioni diagnostiche, screening, monitoraggio delle

patologie oculari croniche e follow-up, anche in relazione a patologie sistemiche come il diabete.

Apertura: dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 08.00-14.00 e 14.00-18.00 secondo programmazione

Tel: 0744/204002

Ambulatorio di Geriatria: Il servizio è rivolto alla popolazione anziana fragile e con patologie

multiple, garantendo valutazioni multidimensionali e percorsi assistenziali personalizzati.

L’attività è svolta in integrazione con i servizi domiciliari, il servizio sociale e le cure primarie.

Apertura : lunedì 08.30-17.30; mercoledì e venerdì 08:00:14:00

Tel: 0744/2041



Ambulatorio di Diabetologia: Il servizio è dedicato alla gestione dei pazienti affetti da diabete, con attività di controllo clinico, prevenzione delle complicanze e follow-up programmati.

I pazienti sono inseriti in percorsi strutturati (PDTA) che coinvolgono medici, specialisti e infermieri.

Apertura: dal lunedì al venerdì nella fascia 08.00-16.00 secondo programmazione

Tel: 0744/2041

Ambulatorio di Cardiologia: Il servizio garantisce visite specialistiche e monitoraggio delle patologie cardiovascolari, integrandosi nei percorsi per la gestione delle malattie croniche.

Apertura: giorni programmati in fascia mattutina

Tel: 0744/2041

Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT): Le Aggregazioni Funzionali Territoriali costituiscono l’organizzazione dei Medici di Medicina Generale e rappresentano uno degli elementi fondamentali del sistema delle cure primarie. All’interno della Casa della Comunità, i medici operano in modo coordinato, garantendo continuità assistenziale, presa in carico dei pazienti e integrazione con gli altri servizi. I cittadini possono accedere per visite mediche, prescrizioni farmacologiche, certificazioni e valutazioni cliniche non differibili, trovando un punto di riferimento stabile e organizzato.

Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 16.00

sabato e prefestivi dalle 08.00 alle 14.00

Tel: 0744/204660 0744/275888



Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica): Il servizio garantisce assistenza medica per prestazioni non differibili, assicurando la continuità delle cure nelle fasce orarie in cui il Medico di Medicina Generale non è disponibile. Il cittadino può rivolgersi al servizio per problemi sanitari urgenti non rinviabili, ricevendo valutazione clinica, prescrizione di farmaci urgenti, certificazioni nei casi previsti ed eventuale invio ai servizi ospedalieri.

Il servizio è accessibile sia direttamente sia tramite contatto telefonico, con possibilità di attivazione di visite domiciliari nei casi necessari.

Apertura: tutti i giorni dalle 20.00 alle 08.00

sabato, domenica e giorni festivi dalle 08.00 alle 20.00

Tel: 0744/275888



Prevenzione, salute di comunità e promozione del benessere

Attività Vaccinale: La Casa della Comunità garantisce l’offerta vaccinale prevista dal calendario

nazionale e regionale, rivolta sia alla popolazione pediatrica sia agli adulti.

Le vaccinazioni vengono effettuate secondo programmi di chiamata attiva e su richiesta, in relazione all’età, a condizioni di rischio o a specifiche indicazioni cliniche. L’attività rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione e tutela della salute pubblica.

Apertura: dal lunedì al venerdi 08.30 –11.45; martedì 15.00 – 17:00

Tel: 0744.204234



L’intervento, finanziato con fondi PNRR per un importo superiore ai 4,3 milioni di euro, ha previsto la riqualificazione di due edifici del comparto ex Cim di viale Trieste, realizzato nei primi anni Settanta. La nuova struttura sanitaria, composta da due blocchi collegati tra loro, interamente ristrutturata, riorganizzata e riqualificata, reinterpreta in chiave contemporanea l’impianto del corpo di fabbrica originario, mantenendone i caratteri distributivi essenziali ma tenendo conto delle nuove esigenze distributive e funzionali. Al suo interno sono localizzate le unità ambientali della casa di comunità con ambienti destinati al contatto con il pubblico e ai principali servizi sanitari al piano terra e un’area a servizio del personale con parziale occupazione per ambulatori polispecialistici al piano primo.





Carta dei servizi e tutte le info utili:

https://www.uslumbria2.it/notizie/3-giugno-2026-apre-la-nuova-casa-della-comunita-di-terni-in-viale-trieste-46-informativa-alla-cittadinanza





