Terni: 10 militari neo giunti a rinforzare i presidi della provincia

Nei giorni scorsi il Comandante Provinciale dell’Arma, Col. Antonio De Rosa, ha incontrato i 10 militari neo giunti in provincia, tra cui 3 Marescialli, 2 Brigadieri e 5 tra Appuntati e Carabinieri. Quasi tutti hanno già esperienza nel controllo del territorio e nella gestione delle emergenze e sono destinati a rinforzare e potenziare le Stazioni ed i Norm dipendenti dalle tre Compagnie di Terni, Amelia ed Orvieto. I nuovi effettivi sono stati distribuiti ai vari reparti nell’ottica di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alle forme di criminalità peculiari del territorio.

Nel ricevere i militari, il Comandante Provinciale ha rammentato loro l’importanza di agire al servizio delle comunità locali, ascoltando le istanze dei cittadini ed in particolare quelli appartenenti alle fasce più vulnerabili, favorendo, nel contempo, con l’azione quotidiana improntata all’equilibrio, al senso di responsabilità ed al sacrificio, l’armonica convivenza della collettività in un quadro di costante legalità.