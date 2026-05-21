Tentata rapina: la Polizia di Stato rintraccia e denuncia un 43enne

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al numero unico di emergenza, ha rintracciato e denunciato un 43enne, cittadino tunisino, gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina avvenuta nei parcheggi di Piazzale Umbria Jazz ai danni di un uomo.

Nello specifico, il soggetto, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, è riuscito ad accedere all’interno dell’auto di quest’ultima e ad asportare uno zaino, tentando successivamente di allontanarsi.

La vittima, accortasi di quanto accaduto, ha tentato di recuperare l’oggetto venendo spintonata con forza dal 43enne e cadendo a terra; a quel punto, spaventata, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, dopo aver acquisito tutti gli elementi descrittivi dell’uomo, si sono messi alla ricerca dello stesso, riuscendo, in poco tempo, a rintracciarlo in via Trasimeno ovest.

Il 43enne, alla vista dei poliziotti, ha tentato di darsi a precipitosa fuga ma è stato raggiunto e bloccato.

Accompagnato in Questura, dopo la visione delle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza, il soggetto è stato riconosciuto come l’autore del fatto; per questi motivi, acquisita la querela della vittima, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata rapina impropria.

Perugia, 21 maggio 2026