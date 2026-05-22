Tenta un furto in un ristorante, arrestato 24enne a Città di Castello

Nell’auto trovati strumenti da scasso e vestiti usati per coprirsi il volto

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 24enne, cittadino italiano di origine magrebina, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

L’intervento dei militari è scaturito dalla segnalazione del titolare di un noto ristorante del centro tifernate, che aveva notato un soggetto intento a introdursi all’interno dell’attività commerciale.

Il personale dell’Arma, intervenuto tempestivamente, riusciva a intercettare e fermare, poco distante dal locale, l’autovettura con a bordo il presunto responsabile, nel frattempo inseguito anche dagli stessi proprietari del ristorante.

La successiva perquisizione personale e veicolare consentiva ai Carabinieri di rinvenire all’interno dell’auto diversi strumenti da scasso, nonché indumenti idonei al travisamento, tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo, in forza di così rilevanti elementi probatori, è stato dichiarato in arresto per l’ipotesi delittuosa anzidetta e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, informato al riguardo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto.