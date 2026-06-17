Teatro Foresi, Vescovi e Hromis: “Pronte le risorse per la riapertura”

«Le notizie emerse oggi sul futuro del Teatro Foresi di San Sisto rappresentano un segnale molto positivo per il quartiere e per tutta la città. Dopo molti anni di inagibilità e dopo un lungo periodo nel quale il centrodestra non è stato in grado di risolvere il problema, l’attuale amministrazione sta finalmente portando avanti un percorso concreto che consentirà di restituire alla comunità uno spazio culturale e sociale fondamentale».

Lo dichiarano i consiglieri comunali Riccardo Vescovi e Marko Hromis.

«È stato confermato che la progettazione degli interventi necessari è ormai in fase di conclusione e che nel prossimo assestamento di bilancio sono stati previsti circa 100 mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza della struttura. Un risultato importante, che dimostra come questa maggioranza stia affrontando con serietà e determinazione una situazione ereditata da anni di mancati interventi».

«Particolarmente significativo è il lavoro svolto per individuare le cause dei problemi fognari che hanno interessato l’edificio. Per risolverli sarà necessario realizzare un nuovo tratto di fognatura, per un investimento di circa 30 mila euro, intervento sul quale l’amministrazione sta già collaborando con Umbra Acque. A questi si aggiungeranno ulteriori risorse destinate agli arredi necessari per la piena riapertura della struttura».

«Parliamo di passi concreti verso la restituzione alla cittadinanza di un luogo storico e identitario per San Sisto. La riapertura del Teatro Foresi era un impegno assunto con i cittadini e oggi possiamo dire che quel percorso è stato avviato con atti amministrativi, progettazione e risorse economiche reali. Un percorso che trova inoltre origine nell’ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali di maggioranza espressione del territorio di San Sisto e approvato dal Consiglio comunale, con il quale è stato dato un chiaro indirizzo politico all’amministrazione affinché si individuassero le risorse e le soluzioni necessarie per restituire il teatro alla comunità».

«Per questo desideriamo ringraziare l’assessore Francesco Zuccherini per il lavoro svolto e per gli aggiornamenti forniti in Consiglio comunale. Il Teatro Foresi tornerà finalmente a disposizione dei cittadini, delle associazioni e delle tante realtà del quartiere che da troppo tempo attendono di poter tornare a vivere questo importante spazio di aggregazione, cultura e socialità».

«Sorridiamo nel leggere chi oggi tenta di attribuirsi meriti per uno stanziamento deciso e costruito dall’attuale amministrazione. Le interrogazioni sono uno strumento legittimo dell’attività consiliare, ma non possono cancellare anni di governo cittadino durante i quali il Teatro Foresi è rimasto chiuso e senza soluzioni. Né possono oscurare il lavoro svolto dai consiglieri di maggioranza del territorio che, attraverso un apposito ordine del giorno approvato dall’Aula, hanno contribuito a indicare con chiarezza la strada da seguire. Noi preferiamo parlare di risultati: dopo troppo tempo, grazie al lavoro della Giunta, della maggioranza e degli amministratori che vivono quotidianamente il quartiere, ci sono finalmente risorse, progettazione e un percorso chiaro verso la riapertura. È questo che interessa ai cittadini di San Sisto».