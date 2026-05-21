Team Monarca Trevi accende i motori per la Mediofondo Piazza Umbra in Bici

La tappa è il quarto appuntamento di Pedalando l’Umbria di Francesco. Domenica 31 maggio la cicloturistica con partenza e arrivo al centro commerciale di Trevi

Domenica 31 maggio, tra Trevi e Spoleto, si alzerà il sipario sulla prima e attesissima edizione della Mediofondo Piazza Umbra in Bici, quarto appuntamento del circuito Pedalando l’Umbria di Francesco.

A guidare la macchina organizzativa c’è il Team Monarca Trevi, una realtà guidata dall’esperienza e dalla passione di Mauro Monarca, la cui attività è incentrata sulla partecipazione ad alcune cicloturistiche di carattere extra-regionale e anche prendere parte alle grandi pietre miliari del calendario amatoriale come la Nove Colli o l’Eroica.

Oltre all’impegno degli organizzatori locali non mancherà il supporto dei due centri commerciali di riferimento dove si svilupperanno e la logistica: il Piazza Umbra a Trevi (partenza e arrivo) e La Torre a Spoleto (snodo principale dei due tracciati).

I partecipanti potranno optare per il percorso lungo di 106 chilometri o quello corto di 75 chilometri. Entrambi gli itinerari condivideranno i passaggi storici a Montefalco, la breve sosta al Centro Commerciale La Torre a Spoleto e la suggestiva ascesa panoramica finale verso la piazza di Trevi prima di fare ritorno al Centro Commerciale Piazza Umbra per le premiazioni e il pasta party. I partecipanti in possesso di solo certificato medico o tessera cicloturistica possono partecipare solo al percorso corto.

Sarà possibile iscriversi online sul sito di Icron/Tempogara fino a lunedì 25 maggio alla quota di 20 euro. I partecipanti potranno iscriversi anche il giorno precedente al Centro commerciale Piazza Umbra dalle 15 alle 18 alla quota di 25 euro e nella giornata di domenica 31 maggio dalle 7 alle 7.40 prima della partenza prevista alle 8 (quota 30 euro).

C’è grande fermento nei preparativi per questo debutto per garantire a tutti la massima sicurezza e un’accoglienza impeccabile.