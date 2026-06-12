Tavernelle, premiati gli studenti che si sono distinti per fair play

Nella palestra di Tavernelle nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione degli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado (Istituto comprensivo Panicale Piegaro Paciano) che si sono distinti in fair play.

Anche quest’anno l’Istituto della Valnestore ha voluto consegnare un riconoscimento agli alunni che più degli altri hanno dimostrato impegno, partecipazione e correttezza durante il viaggio d’istruzione a San Marino e Cesenatico.

“Il Fair Play – spiega la scuola – rappresenta un valore fondamentale nella crescita dei giovani: significa rispetto delle regole, collaborazione, inclusione, responsabilità e capacità di vivere esperienze condivise con spirito positivo e costruttivo”.

La mattinata si è aperta con i saluti e gli interventi della Dirigente scolastica Aurelia Brita, dell’Assessore comunale Daniele Orlandi, del professor Leonardo Barulli e della professoressa Giulia Papa che hanno sottolineato l’importanza dei comportamenti corretti e della partecipazione attiva nella vita scolastica.

Successivamente è stato proiettato un video realizzato dalla prof.ssa Papa, che ha ripercorso i momenti più significativi del viaggio d’istruzione. La cerimonia è proseguita con la lettura, da parte degli studenti, di alcuni testi dedicati alla loro esperienza, raccontata come un’importante occasione di crescita, amicizia e condivisione.

Un momento significativo che ha permesso di valorizzare non solo i risultati raggiunti, ma soprattutto gli atteggiamenti positivi e i valori che rendono speciale il percorso educativo di ogni studente.

Gli alunni premiati sono: Blendon Djeladini, Riccardo Franceschini, Isabel Zucchetta, Alan De Nigro, Dario Bordini, Viola Polesi, El Mehdi Fartasse, Lorenzo Franceschini, Maria Chiara Fioravanti, infine il premio come miglior racconto sull’esperienza a Nicol Repescu.