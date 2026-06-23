Tavernelle, inaugurata la nuova area verde di via Nenni

22
   

taglio del nastro del nuovo spazio pubblico realizzato dal Comune di Panicale, con orto urbano e area dedicata ai cani

   

Sarà inaugurata sabato 27 giugno alle ore 10:30 a Tavernelle la nuova area verde comunale in ‘Via Nenni’.

L’opera, realizzata dal Comune di Panicale, risponde alla necessità di prevenire il rischio idrogeologico della zona e restituisce alla comunità uno spazio riqualificato, dotato di orto urbano e un’area di sgambamento cani.

Alla cerimonia inaugurale interverrà anche la Banda “Smeraldo” di Pietrafitta.

           

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE