Tavernelle, inaugurata la nuova area verde di via Nenni

taglio del nastro del nuovo spazio pubblico realizzato dal Comune di Panicale, con orto urbano e area dedicata ai cani
Sarà inaugurata sabato 27 giugno alle ore 10:30 a Tavernelle la nuova area verde comunale in ‘Via Nenni’.
L’opera, realizzata dal Comune di Panicale, risponde alla necessità di prevenire il rischio idrogeologico della zona e restituisce alla comunità uno spazio riqualificato, dotato di orto urbano e un’area di sgambamento cani.
Alla cerimonia inaugurale interverrà anche la Banda “Smeraldo” di Pietrafitta.