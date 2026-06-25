Targa Umbra, premiato il trionfo del Ct Umbertide: un risultato che rende orgogliosa tutta la città

Si sono svolte nella serata di martedì 23 giugno a Perugia le premiazioni della Targa Umbra 2025-2026, il prestigioso campionato invernale regionale a squadre che ha visto il Ct Umbertide vincitore assoluto del circuito.

Il circolo guidato dal presidente Raffaello Paoletti, che insieme a Carlo Cinquilli e alle squadre ha partecipato alle premiazioni, ha conquistato il titolo assoluto per la terza volta negli ultimi quattro anni, dominando la 27ª edizione della competizione e chiudendo al primo posto davanti a Tc Perugia e Ct Foligno. Un percorso eccezionale culminato con la vittoria in 4 finali su 5, grazie ai successi nelle categorie Serie Argento, Serie Bronzo, Serie Ladies e Seconda Serie maschile. Le premiazioni hanno visto la partecipazione del Consigliere Nazionale Fitp Roberto Carraresi e del Presidente regionale Umbria Fitp Maurizio Mencaroni.

Un risultato di grande prestigio per Umbertide, ottenuto al termine di una manifestazione che ha coinvolto 36 circoli, 141 squadre, 340 incontri e 1.020 partite, confermando ancora una volta l’eccellenza sportiva del nostro territorio. Il Sindaco Luca Carizia, l’Assessore allo Sport Lorenzo Cavedon e tutta l’Amministrazione Comunale si congratulano con il Circolo Tennis Umbertide, con il presidente Raffaello Paoletti, gli atleti, i tecnici e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante successo, frutto di impegno, passione e spirito di squadra. Un risultato di grande prestigio che porta in alto il nome di Umbertide e rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità.