In vista della cerimonia di sabato 11 luglio con il cardinale Pierbattista Pizzaballa – Dai workshop musicali (3 luglio) alla lectio magistralis del professore Franco Cardini (7 luglio)

Con il mese di luglio entrano nel vivo gli eventi legati al Premio internazionale San Benedetto da Norcia, il riconoscimento promosso dal Comune di Norcia, dedicato a personalità che si sono distinte in uno dei seguenti ambiti: religione e spiritualità; lavoro ed economia; letteratura, cultura e ricerca; arte e architettura; educazione e società; pace e cooperazione tra i popoli. Il tema della prima edizione è la pace e a ricevere il premio, sabato 11 luglio all’abbazia San Benedetto in Monte, sarà il cardinale Pierbattista Pizzaballa.

In vista di questa data, Norcia ospita numerose iniziative collaterali, a partire dal workshop ‘La musica come linguaggio universale di pace’, in programma venerdì 3 luglio alle 16: una lezione-concerto aperta ai giovani pianisti del territorio, con il musicista Paolo André Gualdi che spiegherà e interpreterà pagine scelte dagli Années de Pèlegrinage di Franz Liszt.

Si prosegue domenica 5 luglio, alle 18, nella sala del consiglio maggiore del palazzo comunale, dove si terrà la tavola rotonda dal titolo ‘Il confine e la soglia’, una conversazione sull’Europa, i suoi confini e l’idea benedettina di pace come costruzione quotidiana, a cui interverranno Augusto Ciuffetti, professore di storia economica all’Università politecnica delle Marche, il giornalista Marco Sciarrini e Stefano Ugolini, componente della commissione del Premio. I lavori saranno aperti da Antonio Duca, vicesindaco di Norcia, Michele Moretti, sindaco di Marsciano, e Michele Capoccia, assessore alla cultura del Comune di Marsciano.

Martedì 7 luglio, invece, un evento di grande spessore culturale con lo storico e saggista Franco Cardini che terrà una lectio magistralis sul tema ‘San Benedetto e le radici dell’Occidente – Europa, identità, futuro’, una riflessione sul ruolo di san Benedetto nella formazione della civiltà europea e sull’attualità del suo messaggio in un tempo segnato da conflitti, trasformazioni e ricerca della pace. L’incontro sarà moderato da Marco Pontoni.

Altre iniziative sono in programma prima della cerimonia del Premio.