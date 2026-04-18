Taglio del nastro a Marsciano per la 26esima edizione di Fiera Verde

Una due giorni, sabato 18 e domenica 19 aprile, dedicata al florovivaismo, alla cura del verde, alla valorizzazione dei prodotti tipici e al benessere

(AVInews) – Perugia, 18 apr. – Con il taglio del nastro fatto dal sindaco Michele Moretti, nella mattina di sabato 18 aprile ha ufficialmente preso il via nel centro storico di Marsciano l’edizione 2026 di ‘Fiera Verde – Tradizioni e sapori’, appuntamento fieristico dedicato al comparto florovivaistico, con esposizioni di piante, fiori, attrezzature e soluzioni per la cura degli spazi verdi, e alla valorizzazione delle produzioni agricole, artigianali ed enogastronomiche del territorio.

“È con grande soddisfazione – afferma il sindaco Moretti – che inauguriamo la 26esima edizione di Fiera Verde, una manifestazione che appartiene alla storia di Marsciano e che quest’anno torna completamente sotto la gestione diretta del Comune, un passaggio importante che testimonia la volontà dell’Amministrazione di investire con decisione su questo appuntamento. Invitiamo quindi i visitatori a venire a Marsciano sabato 18 e domenica 19 aprile per scoprire non solo una mostra mercato del florovivaismo ma per vivere un’esperienza che racconta la qualità della nostra terra, il paesaggio, la cura del verde e la cultura del fare, tra tradizione, innovazione, benessere e buone pratiche. È da qui che ripartiamo per potenziare ulteriormente il ruolo strategico di questa Fiera e rafforzare l’attrattività turistica del territorio”.

All’inaugurazione, insieme al sindaco, sono intervenuti tutti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, a partire dal vicesindaco Sergio Pezzanera che ha rinnovato il ringraziamento agli uffici e a tutti coloro che a vario titolo si sono attivati per l’organizzazione dell’evento, la consigliera regionale e presidente della Seconda Commissione dell’Assemblea legislativa, Letizia Michelini, la responsabile dell’ufficio commercio del Comune di Marsciano, Elena Marcucci e alcuni rappresentanti del mondo associativo e degli espositori.

“Questa manifestazione – sottolinea la consigliera regionale Michelini – è l’espressione autentica di un territorio che crede nelle proprie radici e guarda con determinazione al futuro. Come Regione, riteniamo fondamentale sostenere iniziative come questa, che promuovono modelli di sviluppo sostenibile, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono a rendere i nostri territori sempre più attrattivi e competitivi. Un ringraziamento sentito va all’assessora Simona Meloni per il lavoro che sta portando avanti nel rafforzare il legame tra agricoltura, turismo e sviluppo territoriale, così come al Comune di Marsciano e a tutti gli organizzatori, agli espositori e ai cittadini che, con il loro impegno, rendono possibile questo importante appuntamento”.

L’edizione 2026 della Fiera è caratterizzata dalla presenza di tante iniziative collaterali e attrazioni che si affiancano alla mostra mercato, attiva dalle 9 alle 19, con oltre 50 espositori dislocati nelle vie del centro cittadino. Il programma di domenica 19 aprile si apre con una mattinata dedicata ai saperi del territorio e alle buone pratiche legate alla cura del verde. Nel gazebo allestito nel piazzale della scuola IV Novembre, alle 10 l’associazione Il Barcaiolo guiderà una degustazione di olio mentre alle 11 Roberto Luchetti terrà una lezione pratica sulla potatura dell’ulivo. A mezzogiorno spazio al dialogo tra cultura e paesaggio con la presentazione del Teatro della Terra d’Umbria (TTU) insieme a Simona Chipi, Andrea Soldani, Francesca Giugliarelli, Paolo Alberto Faloia e Anna Giovi. Il pomeriggio riprende alle 15.30 con un approfondimento sul futuro del tartufo in Umbria a cura di Mattia Bencivenga, per poi proseguire alle 16.30 con un incontro dedicato alle applicazioni della stampa 3D e dell’intelligenza artificiale nel mondo agricolo e ambientale, condotto da Miloh Lab con Francesco Checchini e Leonardo Giglioni. Il Museo del laterizio e delle terrecotte ospiterà due sessioni di yoga (alle 11 e alle 17) con Monica Gerardi (per partecipare contattare il 3488562723). Doppio appuntamento (alle 12.30 e alle 15.30) anche per ‘Il corpo parla’, pratica di danza posturale condotta da Sara Marinelli (per partecipare contattare il 3389987732). Alle 16 sarà invece la volta di laboratorio di mindfulness con la psicoterapeuta e formatrice Loredana Angeloni. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 19, viale della Vittoria ospita l’esposizione dei mini pony più piccoli d’Italia, a cura dell’Azienda agricola Joep, mentre nella sala ‘Aldo Capitini’ del Municipio sarà possibile sperimentare diverse pratiche di benessere psico-fisico. A chiudere il programma di eventi della giornata, alle 18 presso il Caffè Letterario di via Umberto I, sarà l’incontro ‘Parole scucite tra selve e silenzi’ con Tiziano Fratus a cura di Umbria Green Festival.