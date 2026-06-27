Approvato all’unanimità dai soci dell’agenzia regionale guidata da Luca Ferrucci – Ridotta di 750mila euro la spesa per l’esternalizzazione dei servizi. Aumenta l’impegno per l’elaborazione e messa a terra di progetti strategici

L’assemblea dei soci di Sviluppumbria, riunita a Perugia venerdì 26 giugno, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025 che, tra i principali dati, vede quello delle risorse finanziarie gestite nel corso dell’anno passato, che ammontano a oltre 97 milioni di euro, di cui oltre 83 milioni destinati alle imprese e quasi 14 milioni a supporto delle famiglie. L’amministratore unico Luca Ferrucci, nel relazionare i presenti, tra cui la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, ha evidenziato anche l’aumento dell’utile netto che si attesta sui 50mila euro. Soddisfazione, quindi, per il lavoro svolto e le politiche messe in campo dall’agenzia regionale è stato quindi espresso da tutti i soci (Regione Umbria, Provincie di Perugia e Terni, Camera di commercio dell’Umbria e Comuni di Umbertide, Città della Pieve, Castel Ritaldi, Montegabbione, Terni, Foligno e Narni) intervenuti.

“L’approvazione del bilancio – ha commentato Ferrucci – rappresenta un importante momento di verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti. In pochi mesi, a partire dal mio insediamento, abbiamo rafforzato l’equilibrio economico e finanziario della società, con un utile finale che rappresenta la sintesi estrema di questo lavoro, passato da 32mila euro nel 2024 a oltre 50mila euro nel 2025. Questo è stato possibile grazie anche a una riduzione significativa, senza impattare sulla qualità del lavoro svolto, dell’esternalizzazione dei servizi, con una riduzione di spesa rispetto al 2024 di circa 750mila euro. Ci siamo altresì impegnati a potenziare il ruolo di Sviluppumbria come strumento operativo della Regione per l’attuazione delle politiche di sviluppo. Nel corso del secondo semestre del 2025, l’agenzia ha dispiegato appieno le proprie potenzialità programmatiche e, supportata dagli atti di indirizzo regionali, ha pianificato a più ampio raggio le attività future. Una linea di attività di assoluto rilievo è consistita nel supporto e nell’elaborazione di progetti strategici di particolare rilevanza per lo sviluppo regionale, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione degli asset pubblici, al rafforzamento dell’attrattività territoriale e alla costruzione di strumenti operativi a supporto delle politiche regionali”.

Ferrucci è poi entrato nel dettaglio, mettendo in evidenza le principali “nuove iniziative realizzate che testimoniano la capacità dell’agenzia di affiancare efficacemente la regione nella definizione e nell’attuazione di interventi ad alto impatto per il territorio ponendo le basi per una crescita solida e sostenibile”: messa a punto del nuovo portale Investumbria, finalizzato all’attrazione di investimenti esogeni e alla nascita di nuove imprese sul territorio regionale, che ha reso trasparente e visibile tutto il patrimonio fondiario della Regione; supporto alle azioni di potenziamento della Zes per promuovere nuovi investimenti produttivi; contributo alla riforma regionale del testo unico del commercio con particolare attenzione all’equilibrio tra sviluppo delle attività economiche, tutela dei centri urbani e valorizzazione delle economie di prossimità; progetti di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale tra i quali un avviso pubblico per le stazione ex ferrovia centrale umbra (l’avviso è scaduto da pochi giorni e si procederà all’assegnazione al proponente del progetto migliore tra tutti quelli pervenuti); iniziative per il turismo sostenibile con implementazione del nuovo portale Bikeinumbria dedicato al cicloturismo per valorizzare itinerari, percorsi, eventi e servizi connessi alla mobilità dolce e alla scoperta integrata del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale regionale; condivisione del percorso partecipato per la riforma delle concessioni delle centrali idroelettriche e promozione delle comunità energetiche rinnovabili; rilancio delle azioni di sistema in materia di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e promozione all’estero.