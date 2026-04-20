Sviluppo sostenibile in Umbria, gli studenti protagonisti a Palazzo Broletto

Una giornata di partecipazione e ascolto a Palazzo Broletto che ha coinvolto gli studenti degli istituti tecnici, scientifici e delle scuole secondarie di primo grado della regione. L’Umbria è tra le quattro regioni italiane che ospita “Raccogliamo le idee!” (call for ideas), iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in cui gli studenti sono chiamati a elaborare progetti concreti di sviluppo sostenibile.

Il coinvolgimento delle nuove generazioni non è un mero esercizio di stile

– ha detto l’assessore regionale Thomas De Luca –

ma un pilastro fondamentale del cambiamento. Come nelle migliori pratiche internazionali, la partecipazione dei cittadini e in primo luogo dei giovani è il motore che deve guidare le scelte delle politiche. Lo sviluppo sostenibile abbraccia la giustizia sociale, la pace, le pari opportunità e il diritto universale all’accesso a risorse vitali come acqua e cibo

Le idee scaturite dalla partecipazione al progetto degli studenti umbri non resteranno chiuse in un cassetto, ma diventeranno parte integrante della Youth Voluntary Review che l’Italia presenterà alle Nazioni Unite nel luglio 2026 e della nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Quello che i ragazzi dicono oggi si trasformerà in progetti reali e finanziamenti per il domani.

Ogni nostra scelta e ogni comportamento quotidiano, dall’evitare l’abbandono dei rifiuti alle decisioni di consumo critico, ha conseguenze dirette sul pianeta – ha aggiunto l’assessore De Luca nel suo intervento – la salute umana è indissolubilmente legata all’ambiente. Per questo, nel prossimo piano socio sanitario, promuoviamo una visione integrata con approccio one-health su tutte le dimensioni che hanno un riflesso sulla salute

Infine, un appello a non ignorare le minacce dei contaminanti esterni: