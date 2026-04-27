Sulla Strada per la Solidarietà: motori e beneficenza Lions

Successo in Umbria per il raduno di auto e moto d’epoca

Il 25 aprile si è rinnovato uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del territorio: il service “Sulla Strada per la Solidarietà”, che anche quest’anno ha superato ogni aspettativa, confermandosi tra le iniziative più significative e partecipate del Distretto 108L dei Lions.

La manifestazione ha fatto registrare 180 presenze complessive tra Soci, amici e sostenitori, in un clima di grande entusiasmo, condivisione e autentico spirito lionistico. Di particolare rilievo il risultato solidale raggiunto: oltre 5.000 euro raccolti, interamente devoluti alla Lions Clubs International Foundation (LCIF), il braccio umanitario dell’associazione a livello internazionale.

Un sentito ringraziamento va ai 9 Club delle Zone 9A e 9D del Distretto 108L, presenti al completo, cui si sono aggiunti Club delle Zone 9B e 9C e altri della 8ª Circoscrizione, insieme a numerosi Lions provenienti da tutta l’Umbria e dal Lazio e ai tanti amici non Lions che hanno scelto di condividere questo significativo momento di servizio e comunità.

Da quasi quindici anni, l’evento trova la propria guida nell’impegno organizzativo di Rolando Pannacci, socio del Lions Club Umbertide, Secondo Vice Governatore del Distretto Lions 108L e figura di riferimento per la crescita e il consolidamento del service.

Alla giornata hanno preso parte autorevoli rappresentanti lionistici, tra cui il Secondo Vice Governatore del Distretto 108A Maurizio Morolli e, per il Distretto 108L, il Primo Vice Governatore Luigi Capezzone, i Past Governatori Fabrizio Sciarretta e Michele Martella, il Presidente della 9ª Circoscrizione Sergio Tasso, i Presidenti di Zona Giovanni Riccardo Baldelli, Barbara Ciaberna e Michele Farabbi, nonché il Coordinatore Distrettuale Ambasciatore LCIF Vito Betti, a testimonianza del forte legame tra l’iniziativa e le attività della Fondazione.

Elemento distintivo della manifestazione è il suo carattere “trasversale” e inclusivo: un raduno di auto e moto storiche capace di unire appassionati senza distinzione legata al valore economico dei mezzi, valorizzando invece passione, cura e autenticità.

In questo contesto viene assegnata la Lions Cup 108L, attribuita al veicolo giudicato più bello in assoluto, indipendentemente dal suo valore economico. L’edizione 2026 ha premiato una splendida Fiat 128 del 1973, di proprietà di Antonio Gamboni: un esemplare unico, perfettamente conservato, con tutti i componenti originali e oltre cinquant’anni di storia senza interventi di sostituzione, capace di conquistare la giuria per il suo straordinario stato di conservazione, praticamente senza una ruga.

La Lions Clubs International Foundation rappresenta il cuore dell’azione umanitaria dei Lions nel mondo, sostenendo progetti in oltre 200 Paesi nei settori della risposta alle emergenze, della prevenzione sanitaria, del supporto alle comunità fragili, della tutela dell’ambiente e dello sviluppo giovanile. Parallelamente, i Lions operano quotidianamente anche a livello locale, promuovendo iniziative concrete a favore delle comunità, con interventi in ambito sociale, sanitario ed educativo.

Il successo dell’iniziativa conferma la forza del principio lionistico del “pensare globalmente, agire localmente”, capace di generare un impatto reale e duraturo.

Un sentito ringraziamento viene rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, partecipando e sostenendo un progetto che continua a crescere anno dopo anno.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di proseguire un percorso che unisce passione, solidarietà e servizio alla comunità.