Successo per ‘Un abbraccio ai sibillini’ con il suo messaggio di speranza per Castelluccio

Decima edizione per la cicloturistica dell’asd Francesco nei sentieri – Accanto alla pedalata proposto un cartellone di iniziative con l’Università degli Studi di Perugia

L’Asd Francesco nei sentieri ha nuovamente fatto sentire la sua solidarietà al territorio di Norcia e Castelluccio riproponendo, per la decima edizione, la ciclostorica ‘Un abbraccio ai Sibillini’ in questi luoghi colpiti ormai quasi dieci anni fa dal terremoto e impegnati in un importante percorso di rinascita. I cicloamatori, in abiti d’epoca e in sella alle loro biciclette costruite prima del 1986, hanno trascorso due giornate all’insegna dell’amicizia e del piacere dello stare insieme partecipando anche a una serie di iniziative che ha fatto da cornice alla pedalata che da Norcia ha portato fino a Castelluccio.

“Questo è stato un anno speciale – ha commentato Cesare Galletti, presidente dell’Asd Francesco nei sentieri – perché abbiamo avviato una collaborazione con l’Università degli studi di Perugia che ha permesso anche di organizzare una serie di iniziative sviluppate in due giornate. Un modo per dare ancora più valore alla nostra presenza qui con il nostro ‘abbraccio ai Sibillini’. Vogliamo ribadire la nostra vicinanza e l’auspicio è che si aprano nuovi orizzonti per Castelluccio”.

La carovana dei ciclisti è partita, come da tradizione, da piazza San Benedetto alla volta di Castelluccio percorrendo 38 chilometri e affrontando l’impegnativa salita che conduce alla Piana e poi affrontare l’ultimo tratto fino al borgo.

Il programma dell’evento ha poi proposto attività di trekking e lezioni aperte su sport, benessere e ambiente, in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia. Tra queste, una camminata di 10 chilometri, su un percorso ad anello della durata di circa 5 ore, partita da rifugio Perugia al valico di Castelluccio per raggiungere il monte Sirca, che ha permesso di attraversare luoghi incontaminati e di godere di panorami e paesaggi suggestivi. Il centro sociale di Castelluccio in piazzale Monte Vettore, poi, ha ospitato lezioni aperte tenute dai professori Fabio Marcelli, Paolo Verducci, Francesca Mercati, Margherita Maranesi e dal dottor Emanuele Venturini, nell’iniziativa ‘Un abbraccio ai Sibillini: sport, benessere, ambiente e cultura per la rinascita della terra ferita’, promossa dalla professoressa Claudia Mazzeschi, delegata del rettore al ‘Benessere e salute della Comunità; Quarta Missione’ e dalla professoressa Margherita Maranesi, membro dell’istituendo GdL Pams-Ca per la promozione delle attività motorie nella comunità accademica, allo scopo di promuovere la conoscenza e la fruizione sostenibile del territorio dei Sibillini, con attenzione agli aspetti ambientali, culturali e paesaggistici.

Conclusa con successo questa nuova edizione di ‘Un abbraccio ai Sibillini’, l’Asd Francesco nei sentieri prosegue la sua infaticabile attività di valorizzazione dei territori attraverso il ciclismo e la promozione di un turismo lento ed è al lavoro per una nuova edizione della ciclostorica Francesco nei sentieri in programma a Perugia il 12 e 13 settembre.