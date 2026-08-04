“Su con la vista”: screening ortottico gratuito per bambini e adulti alla Farmacia Comunale 1

La salute della vista è fondamentale a tutte le età. Per questo la Farmacia Comunale 1 promuove con particolare attenzione l’iniziativa “Su con la vista”, un’importante giornata di screening ortottico gratuito dedicata ai bambini dai 3 anni e agli adulti fino a 50 anni, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e la diagnosi precoce dei disturbi della vista.

La vista svolge un ruolo essenziale nello sviluppo dei bambini e può incidere anche sull’apprendimento. Il progetto nasce proprio per individuare tempestivamente eventuali problematiche nei più piccoli e, allo stesso tempo, sensibilizzare gli adulti sull’importanza di sottoporsi periodicamente a visite di controllo.

Le visite gratuite saranno effettuate dall’Ortottista Dott.ssa Roberta Nanni presso la Farmacia Comunale 1 il 31 agosto, dalle ore 15.30 alle 19.00, previo appuntamento da prenotare direttamente in farmacia. Per i bambini saranno proposti test specifici e idonei alla loro età.

Un’iniziativa che conferma la vicinanza della Farmacia Comunale ai cittadini, nella tutela della salute della comunità, offrendo occasioni concrete di sensibilizzazione e cura.

Si ringraziano l’Ordine TSRM PSTRP di Perugia e Terni e AIOrAO per il patrocinio concesso.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Farmacia Comunale 1 al numero 0759419216.