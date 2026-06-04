“Strade ad alto contenuto di cultura” Settima edizione del progetto Corso Garibaldi District

Dopo la due giorni di successo di Vinyl Freaks altre due giornate consecutive di festa tra cibo giusto, mercato di strada, musica, talk su rigenerazione urbana e comunità per la stagione di eventi a Borgo Sant’Angelo con lo Street Market (venerdì 5 giugno) e Pride is callin’ (sabato 6 giugno).

Si proseguirà poi subito martedì 9 giugno questa volta al Tempio di Sant’Angelo tra giardini e prato, con protagonista la musica di The Zawose Queens per Sacred Noise

PERUGIA – Archiviata con successo la due giorni di “Vinyl Freaks”, che ha dato il via ufficialmente al programma di “Strade ad alto contenuto di cultura 2026”, l’iniziativa del progetto Corso Garibaldi District per riqualificare la vita sociale, culturale ed economica del quartiere di Borgo Sant’Angelo, subito in arrivo un altro weekend di due giornate per animare ancora questa parte del centro storico di Perugia.

Venerdì 5 giugno lo Street Market in Piazza Puletti insieme al Mercato Agricolo Arco Etrusco di Cia Umbria e, il giorno successivo, sabato 6 giugno, Pride is callin’, serata tra Corso Garibaldi e piazza Lupattelli in collaborazione con Omphalos per una tappa di avvicinamento all’Umbria Pride 2026.

Si riparte quindi quando ancora non si è spento l’entusiasmo per i due giorni (30 e 31 maggio) in compagnia del tradizionale mercato del vinile, organizzato per la sesta edizione in collaborazione con Caveargento (negozio di vinili online con base in Umbria), e il nuovo mercato di autoproduzioni artistiche a cura di Ma project e Ratata Festival con circa 16 collettivi arrivati da tutta Italia. Ma anche 16 ore di musica e concerti gratuiti, con formazioni di richiamo nazionale come Neoprimitivi e The Roots Magic che hanno scaldato i presenti. Una vera e propria festa per il quartiere e per la città in pieno stile Corso Garibaldi District.

Apprezzamenti per l’iniziativa, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, anche da parte del Comune di Perugia, con visite istituzionali da parte della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e degli assessori comunali Andrea Stafisso, David Grohmann e Fabrizio Croce.

Ora si riparte quindi venerdì 5 giugno con lo Street Market in Piazza Puletti. Dalle ore 10 alle 23 con stand di produttori agricoli, incontri su rigenerazione urbana, vinyl set al centro del mercato e concerto alle ore 21; cibo-prodotti e bevande a km 0 in coerenza con la natura stessa del progetto cioè la sostenibilità della manifestazione.

Per l’occasione il Mercato dell’Arco Etrusco di CIA Umbria festeggia il suo terzo compleanno con una giornata speciale aperta alla città, tra iniziative culturali, musica, incontri e collaborazioni che coinvolgeranno l’intero quartiere. Per tutta la giornata Piazza Puletti e l’area del Mercato dell’Arco Etrusco saranno animate da appuntamenti dedicati al cibo giusto, all’economia solidale e alla convivialità, con un programma costruito insieme ad associazioni, realtà culturali e cittadini. Cibo, incontri, musica e socialità.

La mattina il consueto mercato contadino sarà arricchito dall’evento “Tutta un’altra musica”, promosso da Altrocioccolato, Umbria Equo e Solidale e Ponte Solidale. Un’occasione per riflettere sui temi del commercio equo, delle filiere sostenibili e del consumo consapevole, in un contesto festoso e partecipato. Per tutta la giornata sarà presente anche Lautoradio, che trasmetterà in diretta dal mercato raccontando voci, storie e protagonisti della giornata. Dal pomeriggio il Mercato proseguirà con nuove attività e momenti musicali, trasformando l’area dell’Arco Etrusco in uno spazio aperto di incontro e partecipazione.

Programma: dalle ore 12.30 pranzo al Mercato in collaborazione con il Ristorante “Il Giardino”; ore 17 talk su rigenerazione urbana e problematiche del quartiere; ore 18.30 – Vinyl set; dalle ore 18.30 street food in collaborazione con Ristorante “Mandela”; ore 21.40 live di Kairasila, per concludere la giornata tra afro-jazz e contaminazioni.

Sabato 6 giugno sarà la volta di Pride is callin’, serata in collaborazione con Omphalos per una tappa di avvicinamento all’evento dell’Umbria Pride 2026 di sabato 13 giugno. Musica e spettacoli a cura dell’organizzazione del Pride.

Gli eventi di “Strade ad alto contenuto di cultura 2026” andranno poi avanti fino a settembre nei luoghi del borgo all’insegna della promozione del territorio e di uno dei quartieri più affascinanti del centro storico perugino, dove il progetto Corso Garibaldi District porta avanti un lavoro iniziato nel 2017 e che ha portato evidenti risultati anche di riqualificazione, rigenerazione e anche di sicurezza.

A seguire, dopo Vinyl Freaks, Street Market e Pride is callin’, toccherà alla rassegna Sacred Noise, martedì 9 giugno alle ore 20.30 (Tempio di Sant’Angelo tra giardini e prato) con protagonista la musica di The Zawose Queens. Dalla Tanzania arriva a Perugia, per una delle due date Italiane del tour Europeo, il gruppo composto da Pendo e Leah Zawose, discendenti della leggendaria dinastia musicale di Hukwe Zawose, originarie di Bagamoyo; la loro musica unisce stili tradizionali Wagogo (popolo Gogo) e produzioni elettroniche; rappresentano una svolta importante nella loro cultura: tradizionalmente, alle donne Gogo non era permesso suonare certi strumenti o guidare gruppi musicali, ruolo che ora Pendo e Leah rivendicano con orgoglio.

Il 20 giugno tornerà invece “La marcia dei 1000 calici”, con il mercato vitivinicolo a filiera corta in Piazza Lupattelli e Corso Garibaldi.

La rassegna si concluderà il 5 e 6 settembre con la due giorni di “Open District”. La formula sarà sempre quella di un ciclo di iniziative artistiche lungo i numerosi beni culturali del quartiere.

L’iniziativa “Strade ad alto contenuto di cultura” è ideata e promossa dall’associazione Distretto Garibaldi APS (ex Assogaribaldi Aps), con il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia, con la collaborazione dell’associazione Vivi Il Borgo, Coop Momo, rassegna musicale Sacred Noise e il supporto fondamentale delle realtà economiche e dei residenti del quartiere.