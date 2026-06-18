“Strade ad alto contenuto di cultura”, settima edizione del progetto Corso Garibaldi District

Sabato 20 giugno torna “La marcia dei 1000 calici” con protagoniste dieci cantine vitivinicole artigianali del territorio.

Degustazioni ma anche street food di quartiere e musica con il concerto degli storici

Nuove Tribù Zulu, gruppo pioniere della contaminazione musicale in Italia

PERUGIA – Con “La marcia dei 1000 calici” prosegue il programma di “Strade ad alto contenuto di cultura 2026”, l’iniziativa del progetto Corso Garibaldi District per riqualificare la vita sociale, culturale ed economica del quartiere di Borgo Sant’Angelo.

Sabato 20 giugno, dalle ore 18 alle 24, tornerà quindi il mercato vitivinicolo a filiera corta in Piazza Lupattelli e Corso Garibaldi, uno degli appuntanti classici del cartellone di eventi nati per animare questa parte del centro storico di Perugia. All’evento arrivato alla sua 6/a edizione saranno presenti dieci importanti realtà di produzioni artigianali di qualità del territorio come Cantina Cenci, Cantina Marco Merli, Cantina Mani Di luna, Cantina Raina, Il Signor Kurtz per citarne alcune e dalle marche in arrivo Cantina Tenuta San Marcello.

Degustazioni quindi, ma anche street food di quartiere con le attività commerciali del borgo coinvolte e musica con concerto finale alle ore 22 con l’arrivo da Roma degli storici Nuove Tribù Zulu, un gruppo pioniere della contaminazione musicale in Italia. Una miscela coinvolgente e suggestiva di folk, rock, pop, in cui sonorità mediterranee, medio orientali e indiane creano un’originale forma di world music. L’interazione con il pubblico è la vera forza della band, che invita i partecipanti a un vero e proprio viaggio sonoro, in cui le canzoni si susseguono tra ritmi ballabili e momenti musicali intensi, in uno spettacolo energico e sorprendente.

Gli eventi di “Strade ad alto contenuto di cultura 2026” si stanno svolgendo nei luoghi del borgo all’insegna della promozione del territorio e di uno dei quartieri più affascinanti del centro storico perugino, dove il progetto Corso Garibaldi District porta avanti un lavoro iniziato nel 2017 e che ha portato evidenti risultati anche di riqualificazione, rigenerazione e anche di sicurezza.

La rassegna si concluderà il 5 e 6 settembre con la due giorni di “Open District”. La formula sarà sempre quella di un ciclo di iniziative artistiche lungo i numerosi beni culturali del quartiere, creando un percorso ideale tra mercatino, spettacoli, concerti e incontri sul tema della sostenibilità.

L’iniziativa “Strade ad alto contenuto di cultura” è ideata e promossa dall’associazione Distretto Garibaldi APS (ex Assogaribaldi Aps), con il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia, con la collaborazione dell’associazione Vivi Il Borgo, Coop Momo, rassegna musicale Sacred Noise e da quest’anno anche la collaborazione di Cinema PostModernissmo. Fondamentale è il supporto delle realtà economiche e dei residenti del quartiere.