Sting apre Umbria Jazz, piano straordinario per viabilità e sicurezza

La serata inaugurale di Umbria Jazz 2026 sarà caratterizzata dal concerto di Sting, in programma alle 21.30 all’Arena Santa Giuliana, evento per il quale è attesa una presenza di circa 12.600 spettatori. Per garantire un afflusso e un deflusso ordinato del pubblico, il Comune di Perugia ha predisposto un dispositivo straordinario di Protezione civile e mobilità che coinvolgerà Polizia Locale, Protezione civile comunale, volontari, Busitalia, Minimetrò e Fondazione Umbria Jazz.

Il Centro Operativo Comunale (COC) sarà attivo già dalle ore 16 presso il Corpo di Guardia della Polizia Locale di Palazzo dei Priori con un rafforzamento delle funzioni dedicate al volontariato, alla viabilità, ai materiali e mezzi e ai servizi essenziali, così da coordinare in tempo reale tutte le attività di supporto alla manifestazione.

Viabilità: chiude via Cacciatori delle Alpi

Per consentire l’arrivo e l’uscita degli spettatori, via Cacciatori delle Alpi sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 15, trasformandosi nell’area dedicata all’arrivo delle navette e all’accesso in sicurezza all’Arena Santa Giuliana. La viabilità nelle aree limitrofe potrà subire ulteriori modifiche nel corso della giornata in funzione dei flussi di pubblico.

Parcheggio consigliato a Pian di Massiano

Il Piano individua Pian di Massiano come principale punto di arrivo per chi raggiunge Perugia in auto. Da qui sarà possibile proseguire verso l’Arena attraverso due modalità:

il Minimetrò, con collegamento fino alla stazione Pincetto;

un servizio straordinario di navette dedicate tra Pian di Massiano e via Cacciatori delle Alpi, nelle immediate vicinanze dell’Arena Santa Giuliana.

Navette dedicate

Le navette saranno operative:

dalle ore 16 alle 20 per accompagnare gli spettatori da Pian di Massiano all’Arena;

dalle ore 23.30 fino alle 3.00, e comunque fino a cessata necessità, per il rientro verso i parcheggi. Il servizio sarà svolto con 6 autobus nella fase di afflusso e 10 autobus nella fase di deflusso, pronti anche a intervenire in caso di necessità nell’ambito del Piano di Mobilità di Emergenza.

Minimetrò e mobilità alternativa

Anche il Minimetrò prolungherà eccezionalmente il servizio: l’ultima corsa partirà alle 2.45, consentendo agli spettatori di raggiungere Pian di Massiano anche al termine del concerto. In caso di eventuali criticità tecniche è già previsto un piano alternativo che affida alle navette il trasporto dell’intero flusso di utenti.

Sessanta volontari e percorsi dedicati

Saranno impegnati circa 60 volontari della Protezione civile, distribuiti tra Pian di Massiano, via Cacciatori delle Alpi, Rocca Paolina, Pincetto e centro storico. Il loro compito sarà quello di assistere il pubblico, indirizzare i flussi pedonali e collaborare con la Polizia Locale nel monitoraggio delle aree di maggiore afflusso.

Assistenza sanitaria

Per tutta la serata sarà operativo un articolato dispositivo sanitario con un Posto di Coordinamento Avanzato della Croce Rossa in piazza Italia, ambulanze dedicate all’Arena Santa Giuliana e in piazza IV Novembre, oltre a squadre appiedate dotate di defibrillatore, per garantire un intervento tempestivo in caso di necessità.