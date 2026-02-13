Stazione ferroviaria Fontivegge: un uomo disteso sui binari in stato confusionale salvato dalla polizia di Stato

Qualche giorno fa, personale della Polizia di Perugia è intervenuto presso la stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di una persona in evidente stato confusionale nei pressi dei binari.

Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno individuato un uomo, di nazionalità straniera, che si trovava disteso sui binari in posizione di grave pericolo, in attesa del sopraggiungere di un convoglio ferroviario. Considerata la situazione di estrema urgenza, gli agenti sono intervenuti con prontezza, raggiungendo l’uomo e mettendolo immediatamente in sicurezza, evitando così possibili conseguenze drammatiche.

L’uomo, apparso fin da subito in stato di forte alterazione e difficoltà emotiva, è stato rassicurato e assistito dal personale intervenuto, che ha instaurato un dialogo volto a riportarlo alla calma. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario.

Successivamente, il soggetto è stato accompagnato presso il pronto soccorso per gli accertamenti clinici e il supporto specialistico necessari. Sono stati inoltre attivati i servizi sociali competenti al fine di garantire adeguata assistenza e supporto.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per la persona coinvolta né per la circolazione ferroviaria, grazie alla tempestività e alla professionalità degli operatori.