Sportello antiviolenza Umbertide: più vicinanza, ascolto e sostegno per le donne

Un servizio concreto per essere sempre più vicini a chi ha bisogno di ascolto, supporto e protezione.

L’Amministrazione Comunale di Umbertide prosegue il proprio impegno sul fronte delle politiche sociali e delle pari opportunità attraverso la messa a regime, dopo il primo periodo di sperimentazione, dello Sportello Antiviolenza.

Il servizio offre ascolto e consulenza, nonché la possibilità di una globale presa in carico grazie alla stretta collaborazione con il Centro Antiviolenza di zona.

Lo sportello sarà attivo, previo appuntamento, ogni lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30. Il luogo dell’incontro, per questioni di privacy e sicurezza, verrà comunicato al momento della prenotazione.

Telefono: 3534164699

Il servizio si inserisce all’interno di una rete territoriale qualificata: il Centro Antiviolenza è reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e mette a disposizione un’équipe integrata di ascolto e presa in carico, con percorsi personalizzati che vanno dal semplice colloquio ai progetti relazionali nei casi ad alto rischio, fino alla consulenza psicologica e legale, ai progetti di inserimento lavorativo e al sostegno economico.

“Con questo servizio rafforziamo la rete di protezione e supporto per le donne del nostro territorio, offrendo risposte concrete, professionali e accessibili a chi vive situazioni di difficoltà o violenza. Nessuno deve sentirsi solo”, sottolinea l’Assessore al Sociale e alle Pari Opportunità Lara Goracci.

Una comunità più forte è una comunità che sa ascoltare, accogliere e sostenere.