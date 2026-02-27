Sport, fede, enogastronomia, tradizione: è in scena il secondo weekend di Nero Norcia

A Norcia per il Premio nazionale Castagner premiate personalità legate al mondo del calcio – Domenica 1 marzo accensione della fiaccola benedettina e convegno sulla viticoltura

Con la cerimonia di consegna del ‘Premio nazionale Ilario Castagner’ conferito a Bruno Giordano si è aperto venerdì 27 febbraio il secondo e ultimo weekend di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici in scena ancora fino a domenica 1 marzo quando è prevista l’accensione della fiaccola benedettina.

Nell’ambito della seconda edizione del Premio Castagner, iniziativa organizzata dall’agenzia giornalistica Infopress con i giornalisti Massimo Boccucci, Renzo Berti e Roberto Barbacci d’intensa con il Comune di Norcia e il comitato locale (Luca Lazzarini, Gian Paolo Stefanelli e Alberto Allegrini), nella sala DigiPass, insieme a Giordano, ex attaccante e oggi apprezzato opinionista televisivo che Castagner ha avuto come giocatore alla Lazio e all’Ascoli, sono stati premiati anche Gianfranco Casarsa con il premio alla carriera; Riccardo Cucchi, voce storica Rai di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, con il premio giornalistico nazionale e Claudio Sampaolo del Corriere dell’Umbria con il premio giornalistico intitolato a Castagner e al giornalista umbro Mario Mariano. Conferito inoltre a Damiano Tommasi, centrocampista della Roma, già presidente dell’Associazione italiana calciatori e oggi sindaco di Verona, il primo Premio ‘Flavio Falzetti’, indimenticato calciatore nursino prematuramente scomparso nel 2013.

Dopo questa importante parentesi dedicata allo sport il programma di Nero Norcia prosegue nel weekend con tantissime iniziative a fare da corollario ai circa 60 stand della mostra mercato dislocati da Porta Romana fino a fuori Porta Ascolana, in cui trovano posto il tartufo nero pregiato, insieme ai prodotti del ricco paniere locale, e tipicità provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Uno dei momenti più attesi sarà sicuramente, domenica 1 marzo alle 15.30, l’accensione della fiaccola benedettina all’interno della Basilica di san Benedetto, da poco riaperta, alla cui cerimonia prenderanno parte l’Associazione corteo storico san Benedetto di Norcia e le delegazioni delle città di Subiaco e Cassino in un suggestivo incontro che unisce tradizione, memoria e fratellanza.

Nel cartellone di Nero Norcia ci sono poi show cooking e degustazioni, in piazza Vittorio Veneto, nel Laboratorio del gusto , spazio gestito dalla Camera di Commercio dell’Umbria: dopo Giulio Gigli, stella rossa e verde Michelin primo ospite di questo weekend, sarà la volta sabato 28 alle 15.30 di Andrea Impero, stella Michelin, e domenica 1 marzo alle 13 di Luca Antonucci con il suo laboratorio dinamico di arte bianca. Sempre il Laboratorio del gusto, sabato 28 dalle 12 ospiterà la proloco di Berchidda, città sarda legata Norcia da una profonda amicizia, che proporrà una degustazione di piatti tradizionali, la zuppa e il raviolo berchiddesi.

Dal gusto all’approfondimento allo Digipass domenica alle 10.30 con il convegno curata dal Gal Valle umbra e Sibillini dal titolo ‘Viticoltura eroica in Valnerina: sfide climatiche e nuove opportunità per il territorio. Il weekend sarà poi animato da eventi per tutti all’insegna della musica e dell’intrattenimento: sono in programma sabato alle 11 e alle 16 l’esibizione del gruppo musicale Groovy Boyz e domenica alle 11.30 in Piazza san Benedetto dimostrazioni di antichi mestieri. Nelle due giornate, ai Giardini di Porta Romana, ci sarà anche un’area ludico didattica per avvicinare i bambini ai temi della biodiversità e agli animali attraverso iniziative come passeggiate con gli asinelli a cura di La Mulattiera e ‘Detective della natura’ a cura di WildUmbria. Infine, la Consulta dei giovani di Norcia proporrà sabato 28 febbraio alle 16 una caccia al tartufo in Piazza san Benedetto e domenica primo marzo al Digipass una serata ‘Under 35 vs over 35’.

Il Piano di comunicazione del Comune di Norcia è finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.