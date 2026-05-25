Sport e Legalità, festa finale al Pala Barton

Concluso il progetto promosso da Polizia di Stato, Comune e Fiamme Oro con gli studenti delle scuole perugine

Questa mattina, presso il Pala Barton, si è tenuta la cerimonia conclusiva del progetto “Sport e Legalità, nato nel 2023 con la sottoscrizione, da parte dalla Questura di Perugia, del Comune di Perugia e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato dell’omonimo protocollo avente l’obiettivo di coinvolgere – all’interno della Questura – gli studenti delle scuole elementari del comprensorio perugino nell’attività sportiva del Judo, sotto la direzione del tecnico della Sezione Fiamme Oro di Perugia, Luca Poeta.

All’evento, che ha visto coinvolti gli alunni di 8 classi, prime seconde e terze, degli Istituti Lambruschini di Ferro di Cavallo e Nicolas Green di Lacugnano, con i rispettivi docenti, erano presenti il Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio, il Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, il Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, il delegato del Presidente della Provincia, Andre Bacelli, i vertici dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco e il presidente Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Umbria, Andrea Arena.

Presente anche il direttore tecnico a livello nazionale della sezione Judo – Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Dario Romano, e la Medaglia di Bronzo del Judo delle Olimpiadi di Tokio 2020, Maria Centracchio.

L’evento, iniziato con la proiezione di un video delle sezioni giovanili del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, è proseguito con l’intonazione dell’Inno di Mameli e con una dimostrazione sportiva su quanto imparato nel corso dell’anno scolastico dai giovani studenti.

Al termine dell’esibizione, i bambini presenti hanno ricevuto un attestato e alcuni gadget da parte delle Autorità presenti.

Per finire, una foto ricordo tra l’entusiasmo dei bambini che hanno potuto anche ammirare i mezzi della Polizia, presenti all’interno del Palasport.

«Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di crescita, educazione e inclusione sociale. Attraverso il progetto “Sport e Legalità” abbiamo voluto avvicinare i più giovani ai valori del rispetto delle regole, della solidarietà e del senso di comunità, offrendo loro un’esperienza formativa che unisce attività sportiva e cultura della legalità. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dai bambini nel corso di questo anno scolastico confermano l’importanza di iniziative come questa, nate dalla collaborazione tra istituzioni, scuola e Polizia di Stato».

Ha dichiarato il Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio.