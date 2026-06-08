Spoleto, senso unico alternato lungo una strada provinciale

Modifiche alla circolazione fino al 10 luglio sulla SP 464 per la posa di un nuovo elettrodotto interrato

Sono previste modifiche temporanee alla circolazione lungo la SP 464 di Montebibico, nel territorio comunale di Spoleto.

Il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, con apposita ordinanza, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato con semaforo o movieri, a seconda delle esigenze lavorative, per l’esecuzione di scavi finalizzati alla posa in opera di un nuovo elettrodotto interrato. La disposizione resterà in vigore dall’8 giugno al 10 luglio, e sarà comunque valida fino al termine effettivo delle operazioni.