Spoleto: furti reiterati e utilizzo indebito di carte di credito, la Polizia di Stato arresta un 24enne

La Polizia di Stato di Perugia, ha arrestato in flagranza un cittadino italiano, classe 2002- gravato da numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio – per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Spoleto sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un furto avvenuto all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Cacciatori delle Alpi, dal cui abitacolo era stato asportato un portadocumenti contenente carte di pagamento e documenti personali.

La vittima, accortasi del furto, segnalava contestualmente di aver ricevuto notifiche relative all’utilizzo fraudolento di una delle carte sottratte presso un esercizio commerciale, situato nei pressi della stazione ferroviaria di Spoleto.

Gli agenti, immediatamente intervenuti sul posto, individuavano un uomo nei pressi della cassa dell’esercizio commerciale segnalato. Dai successivi accertamenti effettuati con il gestore del locale emergeva che, pochi minuti prima dell’arrivo della volante, erano state effettuate diverse transazioni mediante carte di pagamento.

Considerata la stretta prossimità temporale dei fatti, il soggetto veniva sottoposto a controllo e consegnava spontaneamente un portadocumenti contenente 8 carte di credito, di cui 3 risultate rubate ed utilizzate poco prima dallo stesso all’interno del bar.

Gli accertamenti successivi hanno consentito inoltre di rilevare ulteriori utilizzi indebiti delle carte di pagamento presso esercizi commerciali della zona.

Alla luce di quanto accertato, nonché della continuativa attività criminosa dell’uomo, al fine degli accertamenti di rito, il 24enne è stato tratto in arresto per il reato per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, e su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Foligno, in attesa di essere giudicato per direttissima.

L’indagato deve presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.