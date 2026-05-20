Spoleto, Barber Shop sospeso dai Carabinieri del lavoro

gravi violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, denunciato il titolare e ammende per circa 18mila euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia, hanno proceduto al controllo di un Barber Shop con sede in Spoleto dove le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza rilevate in sede di accesso ispettivo hanno reso necessaria l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e l’emanazione di prescrizioni di natura prevenzionistiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al titolare del Barber Shop, deferito alla Procura della Repubblica di Spoleto per le numerose violazioni accertate e disciplinate dal D.lgs. 81/2008, venivano inoltre elevate ammende per circa 18.000,00 euro.