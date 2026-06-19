Spoleto, approvato il piano di emergenza per Italmatch Chemicals

Il prefetto Zito adotta il PEE: più sicurezza per cittadini e territorio in caso di emergenza

Il Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, ha approvato ieri il Piano di Emergenza Esterna (PEE) relativo allo stabilimento Italmatch Chemicals S.p.A. di Spoleto, strumento fondamentale per la gestione delle eventuali situazioni di emergenza che dovessero verificarsi al di fuori del perimetro del sito produttivo, con particolare riferimento agli scenari incidentali previsti dalla normativa vigente in materia di rischio industriale.

Il documento, frutto di un articolato processo di condivisione e confronto con gli enti e le amministrazioni coinvolte – tra cui la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il Comune di Spoleto, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le strutture sanitarie del territorio – coordinato dalla dott.ssa Ludovica Panichi, Dirigente dell’Area V della Prefettura, ha l’obiettivo di tutelare la popolazione e l’ambiente, assicurando uno stretto ed efficace coordinamento tra tutte le componenti del sistema di protezione civile.

In tale prospettiva, quindi, sono stati individuati gli scenari di rischio connessi alle attività dello stabilimento, le procedure operative da attuare in caso di emergenza, le modalità di allertamento e informazione della popolazione, nonché i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.

Il Piano, che è già stato reso disponibile alla cittadinanza per osservazioni secondo le modalità previste dalla normativa, è pubblicato sul sito della Prefettura, che continuerà a promuovere attività di aggiornamento e verifica dello stesso, nonché iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione.