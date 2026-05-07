Spera: riparte il servizio per l’accompagnamento al lavoro

Il Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL) si conferma uno strumento strategico per promuovere inclusione sociale, autonomia e occupazione. Un servizio che, da un lato, offre alle persone in con difficoltà un’opportunità concreta per valorizzare competenze e capacità personali e, dall’altro, rappresenta per le attività economiche del territorio un’occasione per sperimentare percorsi di inserimento lavorativo efficaci e di valore.

È questo il messaggio emerso dalla conferenza stampa che si è svolta ieri (6 maggio) alla Biblioteca degli Arconi per presentare le iniziative di rilancio del servizio: un convegno pubblico in programma l’11 giugno alle ore 14 alla Sala dei Notari e una nuova campagna di comunicazione che prenderà il via nei prossimi giorni, unitamente all’incremento delle risorse destinate al servizio.

All’incontro sono intervenute l’assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia Costanza Spera, la dirigente dell’Area Servizi alla Persona Roberta Migliarini, Daniela Rossi e Roberta Veltrini per il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Frontiera Lavoro, ASAD e Borgorete, l’assistente sociale del Comune di Perugia Beatrice Boco e Francesca Parretti della U.O. Organi Istituzionali – Comunicazione.

Nel 2024 il SAL ha attivato 128 tirocini extracurriculari; nel 2025 i percorsi complessivamente avviati sono saliti a 162, di cui 73 già attivati nei primi mesi dell’anno. Negli ultimi due anni si sono registrate inoltre 26 assunzioni. Sono circa 400 i soggetti, profit e non profit, presenti nella banca dati del servizio per la realizzazione dei progetti di inclusione lavorativa: realtà appartenenti a diversi settori produttivi, dal turismo alla ristorazione, dalla logistica all’edilizia, fino al marketing, al volontariato e agli impianti sportivi. Solo nel 2025 si è registrato un incremento di 40 nuove aziende aderenti.

“Abbiamo presentato il potenziamento e il rilancio del SAL – ha dichiarato l’assessora Costanza Spera – un servizio fondamentale per accompagnare persone con vulnerabilità sociali, economiche o legate alla disabilità in percorsi di orientamento e inserimento lavorativo. Come amministrazione abbiamo deciso di rafforzare questi interventi investendo nuove risorse, attraverso Agenda Urbana e Fondo Povertà, per ampliare il numero dei tirocini e delle opportunità di accompagnamento. Accanto a questo, abbiamo lavorato a una nuova immagine coordinata del servizio, perché crediamo sia importante comunicare meglio e con maggiore efficacia il valore di questo strumento. L’11 giugno, alla Sala dei Notari, incontreremo aziende, imprese e istituzioni del territorio per ampliare ulteriormente la rete dei soggetti disponibili ad accogliere i tirocinanti e per condividere esperienze e buone pratiche di inclusione lavorativa”.

Daniela Rossi, coordinatrice del SAL della Zona sociale n. 2, ha sottolineato come il servizio rappresenti un intervento specialistico rivolto a persone in condizioni di fragilità sociale e sanitaria, attivato esclusivamente su segnalazione dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.

“Il SAL – ha spiegato Rossi – intercetta cittadini spesso esclusi dai circuiti tradizionali dell’occupazione e della socializzazione e li accompagna attraverso percorsi personalizzati di orientamento e tirocinio extracurriculare. L’obiettivo non è soltanto l’inserimento lavorativo, ma il recupero dell’autonomia personale e delle competenze. Centrale è anche il lavoro di mediazione con le imprese, che richiede equilibrio costante tra i bisogni delle persone e le esigenze del mercato del lavoro. Le principali criticità riguardano la fragilità dei destinatari e la necessità di individuare contesti realmente inclusivi. Il servizio opera in rete con il territorio e rappresenta un ponte concreto tra bisogno sociale e opportunità”.

Roberta Veltrini, presidente della cooperativa sociale Frontiera Lavoro e capofila del RTI che gestisce il servizio insieme ad ASAD e Borgorete, ha evidenziato il valore della collaborazione costruita negli anni.

“La sinergia tra le cooperative – ha affermato – ha permesso di costruire un’équipe multiprofessionale competente, capace di sviluppare metodologie operative consolidate e una rete di circa 400 imprese ospitanti. Oggi, di fronte al cambiamento delle fragilità sociali e delle caratteristiche dell’utenza, è necessario favorire anche un ricambio delle aziende disponibili ad accogliere esperienze di tirocinio. Siamo consapevoli delle difficoltà organizzative che molte piccole imprese affrontano quotidianamente e proprio per questo siamo particolarmente grati a tutte quelle realtà che scelgono di mettersi a disposizione”.

Nel suo intervento, la dirigente dell’Area Servizi alla Persona Roberta Migliarini ha richiamato il valore sociale e umano del lavoro di accompagnamento svolto dal servizio.

“Il sociale è un ambito complesso e impegnativo – ha detto Migliarini – ma il nostro compito è guardare sempre alle possibili soluzioni, costruendo percorsi che restituiscano dignità e fiducia alle persone. Il lavoro non rappresenta soltanto una fonte di reddito, ma uno strumento di riconoscimento personale, di autonomia e di crescita per l’intero nucleo familiare. I dati del 2025 confermano l’importanza del servizio: 136 prese in carico, 150 tirocini attivati, di cui 16 proroghe che testimoniano la continuità dei percorsi. Significativa anche la ripresa della collaborazione con le biblioteche comunali come luoghi di accoglienza e inclusione. Il SAL dimostra concretamente che offrire una seconda possibilità è possibile e necessario”.

Beatrice Boco, assistente sociale del Comune di Perugia, ha evidenziato il ruolo centrale dell’inclusione e dell’accompagnamento personalizzato.

“Negli anni – ha spiegato – abbiamo assistito a una crescita significativa del servizio e delle competenze degli operatori. Inclusione significa accoglienza e appartenenza alla comunità. Oggi tra le persone segnalate vi sono sempre più cittadini con disabilità, anche grave, e il lavoro svolto dagli operatori del SAL è fondamentale per costruire percorsi realmente calibrati sulle capacità, le aspettative e le potenzialità di ciascuno. È un lavoro complesso, ma i risultati raggiunti, comprese le stabilizzazioni lavorative ottenute, dimostrano l’efficacia di questo modello”.

Nel corso della conferenza è stata infine presentata la nuova campagna di comunicazione del servizio, illustrata da Francesca Parretti della U.O. Organi Istituzionali – Comunicazione del Comune di Perugia.

“Abbiamo lavorato a un progetto di comunicazione – ha spiegato – finalizzato a rinnovare l’identità visiva del SAL e a rafforzarne la riconoscibilità. Il nuovo logo raffigura una mano che sostiene figure stilizzate all’interno di un fumetto: un’immagine che richiama il dialogo e il ruolo di ponte tra persone e imprese. Il colore scelto è il giallo, simbolo di energia, positività e nuove opportunità. Il claim ‘Diamo lavoro all’inclusione’ esprime in modo diretto sia la funzione del servizio sia l’invito rivolto al territorio a partecipare attivamente a questi percorsi. La campagna sarà declinata attraverso volantini, locandine, video di presentazione e contenuti social dedicati alle testimonianze di utenti e aziende coinvolte”.