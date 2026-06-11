Spello: iniziati i lavori per 300 mila euro relativi alla viabilità comunale

L’intervento è interamente finanziato con fondi comunali

Spello, 11 giugno 2026 – Hanno preso il via gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale per migliorare la sicurezza e la funzionalità di più tratti stradali del territorio. L’opera, per un importo complessivo di 300 mila euro, interamente finanziata con fondi propri dell’Amministrazione comunale, consentirà di intervenire, come programmato dagli uffici di competenza, in più aree del territorio comunale. I lavori riguarderanno in particolare alcuni tratti di via San Felice, via Ponte Pazienza, via delle Regioni, via G. Di Vittorio, via Navello, via Pinturicchio, via D. Bocci, via Che Guevara e via Paolina Schicchi Fagotti. Gli interventi comprenderanno il rifacimento del manto stradale e relative opere complementari. Particolare attenzione sarà riservata anche alla sicurezza dei pedoni. In via Paolina Schicchi Fagotti è previsto il prolungamento di un marciapiede esistente e la riqualificazione di un percorso pedonale, mentre in via Pinturicchio verrà ricostruito un tratto di marciapiede deteriorato nel tempo. “Si tratta di un ulteriore intervento significativo, interamente finanziato con risorse del Comune, che ci consente di migliorare le condizioni di percorribilità e sicurezza di diverse strade del territorio, sia per il traffico veicolare sia per quello pedonale – dichiara l’assessore con delega ai lavori pubblici Enzo Napoleoni – . Proseguiamo nel percorso di manutenzione e riqualificazione della rete viaria comunale con interventi programmati annualmente, in coerenza con gli impegni assunti nel programma di mandato”.