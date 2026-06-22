Spello festeggia i 100 anni della signora Giannina Aisa

Gli auguri della comunità portati dal sindaco Moreno Landrini

Traguardo significativo per la comunità di Spello, che nei giorni scorsi ha festeggiato il secolo di vita della signora Giannina Aisa. Circondata dagli affetti più grandi, quello della figlia Maria Cristina, dei nipoti, dei pronipoti, parenti e amici, la neo-centenaria ha spento le sue 100 candeline in un’atmosfera di grande gioia. A portare l’abbraccio dell’intera cittadinanza è stato il sindaco Moreno Landrini, che ha fatto visita alla festeggiata per gli auguri ufficiali a nome dell’Amministrazione Comunale ricordando che