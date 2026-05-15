Spello, al via RosaFidelia tra rose, natura e sostenibilità

Inaugurata a Villa Fidelia la prima edizione della manifestazione con oltre 140 espositori, laboratori, incontri e iniziative dedicate al turismo verde e alla bellezza del territorio

Si è aperta ufficialmente questa mattina la prima edizione 2026 di RosaFidelia, la manifestazione che fino a domenica 17 maggio trasformerà il complesso monumentale di Villa Fidelia a Spello nella capitale della rosa e della sostenibilità.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e del Sindaco di Spello e consigliere provinciale Moreno Landrini. La cerimonia è stata impreziosita dal saluto della madrina, Helga Brichet (già Presidente dell’Associazione Mondiale delle Società delle Rose), che ha sottolineato come l’Umbria in questa stagione sia una “vera gioia di vivere” e RosaFidelia l’occasione perfetta per immergersi nella cultura della natura. Gli organizzatori, i membri dell’associazione In piena aria APS, hanno espresso profonda emozione, ringraziando le Istituzioni per il supporto nel coordinare un evento che accoglie oltre 140 espositori tra vivai, artigiani e produttori food.

Durante l’inaugurazione, il Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti ha sottolineato come si tratti “non di una fiera, ma di una iniziativa che mette insieme rose, artigianato, attività culturali e didattica e innovazione tecnologica. Un grande esercizio di comunità – ha aggiunto – poiché intorno al concetto di bello c’è una comunità che osa e ha il coraggio di fare cose ambiziose. È giusto riconoscere il lavoro di tanti soggetti che credono in questo luogo e in questo evento”.

Il Sindaco Moreno Landrini ha rimarcato come Spello si confermi meta prediletta per il turismo verde, evidenziando il legame tra RosaFidelia e le imminenti Infiorate. Landrini ha inoltre ricordato l’importanza dei lavori di valorizzazione che stanno rendendo Villa Fidelia un patrimonio pubblico sempre più sicuro e fruibile.

Presenti anche due classi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Perugia, che hanno fatto cenno al progetto L’algoritmo della rosa, che presenteranno nell’ambito della tre giorni.

L’evento invita i visitatori a compiere un atto rivoluzionario: scegliere la bellezza e la natura rispetto alla frenesia del sistema attuale. Il programma dei prossimi giorni proseguirà con incontri, laboratori gratuiti e concorsi che spaziano dalla pittura en plein air alla cura delle api, offrendo un’esperienza immersiva per adulti e bambini.