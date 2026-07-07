“Spazi Aperti per Te”: l’Università apre le porte ai futuri studenti nelle sedi di Perugia, Assisi, Foligno, Narni e Terni

Giovedì 9 luglio l’Università degli Studi di Perugia apre le porte delle proprie sedi di Perugia, Assisi, Foligno, Narni e Terni per “Spazi Aperti per Te“, l’Open Day dedicato a studentesse e studenti, alle loro famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino l’offerta formativa, gli spazi e la vita universitaria dell’Ateneo.

L’iniziativa si svolgerà con accesso libero in due fasce orarie, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18, consentendo ai visitatori di organizzare la propria partecipazione in base alle attività previste nelle diverse sedi. L’Open Day è rivolto sia a chi si appresta a intraprendere un percorso universitario, sia a chi intende proseguire gli studi attraverso un corso di laurea magistrale.

Nel corso della giornata, i Dipartimenti accoglieranno i visitatori nei luoghi in cui si svolgono quotidianamente le attività di didattica, ricerca e terza missione, offrendo l’opportunità di incontrare docenti, personale tecnico-amministrativo, tutor e studenti, conoscere i percorsi formativi e approfondire i numerosi servizi messi a disposizione dall’Ateneo.

Il programma prevede visite guidate, laboratori, dimostrazioni, lezioni aperte e numerose iniziative organizzate dai singoli Dipartimenti. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sui corsi di studio, sulle modalità di immatricolazione, sulle opportunità di mobilità internazionale, sui servizi per il diritto allo studio, sul benessere studentesco e sulle molteplici esperienze che caratterizzano la vita universitaria.

“Spazi Aperti per Te” rappresenta un’importante occasione per conoscere l’Università dall’interno, visitare gli ambienti in cui ogni giorno si studia, si fa ricerca e si costruiscono relazioni, confrontandosi direttamente con chi vive l’Ateneo. È un momento di orientamento e dialogo pensato per accompagnare studentesse e studenti in una scelta consapevole del proprio futuro accademico e professionale, offrendo loro la possibilità di conoscere non solo l’offerta formativa, ma anche la comunità universitaria e i luoghi in cui essa prende vita. L’iniziativa coinvolge l’intero Ateneo, nelle sedi di Perugia, Assisi, Foligno, Narni e Terni, esprimendo concretamente la vocazione dell’Università degli Studi di Perugia a essere un’università diffusa, radicata nel territorio e capace di valorizzarne le specificità.