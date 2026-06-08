Spaccio di cocaina a Bastia Umbra, arrestato un 28enne

Per lui divieto di dimora in Umbria

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, insieme ai militari della Stazione di Petrignano di Assisi, hanno arrestato, in flagranza di rato, un 28enne, di nazionalità albanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel dettaglio, gli operanti, impegnati nello svolgimento di servizi perlustrativi anche finalizzati alla repressione degli illeciti in materia di stupefacenti, hanno intercettato lungo le vie del centro cittadino di Bastia Umbra un’autovettura che eseguiva alcune manovre che hanno catturato subito l’attenzione dei militari, sin quando il conducente ha ceduto un involucro ad un 44enne del luogo, accertato poi contenere sostanza stupefacente.

Subito fermato, i Carabinieri hanno dato eseguito una perquisizione personale e veicolare nei confronti del 28enne, rinvenendo nella sua disponibilità la somma di 980 euro in contanti, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività di spaccio. Il denaro e l’involucro ceduto, con all’interno droga del tipo cocaina, sono stati sequestrati dai Carabinieri.

Al termine degli accertamenti, in forza di tali gravi elementi indiziari raccolti a suo carico, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per la citata ipotesi delittuosa.

All’esito dell’udienza celebrato con la formula del rito per direttissima il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare il provvedimento restrittivo, ha applicato all’interessato la misura cautelare personale del divieto di dimora in Umbria.