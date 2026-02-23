Dopo i fatti accaduti nel tardo pomeriggio di ieri nel carcere di Terni, la presidente della Regione Stefania Proietti ha chiamato il provveditore dell’amministrazione penitenziaria dell’Umbria Liberato Guerriero per esaminare la delicata situazione.

All’indomani delle gravi violenze che si sono verificate, la presidente ha chiesto conto dei fatti e sottolineato al provveditore come l’emergenza più impellente riguardi il sovraffollamento, oggi infatti a Terni sono ospitati quasi 600 detenuti quando la capienza ne prevede 425, e alcuni servizi come l’area sanitaria e sociale sono in grandissimo affanno con il rischio concreto di non poter garantire i servizi alla popolazione carceraria; critiche anche le condizioni di lavoro per gli agenti penitenziari che non riescono a fronteggiare un clima di notevole tensione.

Sulle condizioni delle carceri in Umbria l’assessore competente Fabio Barcaioli si è già incontrato con il provveditore Liberato Guerriero per parlare dei vari punti di criticità, dal sovraffollamento alla sicurezza, e nei prossimi giorni è previsto un altro incontro per esaminare possibili soluzioni.

In mattinata si era svolto un summit nel carcere di Terni tra il Garante per i detenuti Giuseppe Caforio, il direttore Valerio Pappalardo, il comandante della struttura di Sabbione Vanda Falconi e il provveditore dell’amministrazione penitenziaria Guerriero.

La situazione

–ha riferito la presidente della Regione Stefania Proietti