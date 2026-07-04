Crimini informatici: sottoscritto Protocollo d’intesa tra Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria e UMBRAGROUP SPA

Il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per l’Umbria, dr. Francesco Verduci e l’Amministratore Delegato di UMBRAGROUP SPA, Dott. Ing. Matteo Adolfo Notarangelo hanno siglato il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi e delle infrastrutture tecnologiche in uso alle società.

Il Protocollo prevede una collaborazione volta alla condivisione e all’analisi di informazioni utili a prevenire e contrastare eventuali attacchi o danneggiamenti informatici, alla segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e allo sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni di emergenza. Tutelare i dati sensibili e salvaguardare la continuità dell’erogazione dei servizi sono gli obiettivi principali dell’Accordo.

Del resto, nel delicato settore della protezione della sicurezza cibernetica, la rapidità e l’aggiornamento del flusso informativo rappresentano strumenti essenziali per la realizzazione di efficaci strategie di prevenzione e di contrasto, a fronte di dinamiche d’attacco sempre più sofisticate e mutevoli.

La Polizia Postale è quotidianamente impegnata nella creazione di forme sempre più solide e strutturate di collaborazione, che consentano di ottimizzare lo scambio e la valorizzazione delle conoscenze acquisite. Tale obiettivo è raggiunto anche grazie al fondamentale contributo dei numerosi attori istituzionali e delle più qualificate realtà del mondo imprenditoriale, operanti sia in ambito nazionale sia a livello regionale.

Si tratta di un settore della sicurezza su cui hanno influito anche gli effetti derivanti da un panorama internazionale ancora caratterizzato dalla forte instabilità dovuta ai molteplici conflitti in corso. Questo ha determinato un aumento degli attacchi a livello nazionale, diretti soprattutto contro istituzioni finanziarie, nonché Enti e aziende che operano in vari settori strategici per il nostro Paese.

dr. Verduci: “Nel contesto di una continua e rapida evoluzione delle minacce digitali, implementare la sicurezza cibernetica in settori particolarmente sensibili, come appunto quello del mercato aerospaziale, industriale ed energetico, è fondamentale. Lo scopo è di mitigare eventuali eventi informatici e proteggere informazioni sensibili, prevedendo la possibilità di un intervento immediato in caso di attacchi cibernetici. Il Protocollo siglato oggi rientra, quindi, nella “mission” della Polizia Postale di innalzare il livello dei sistemi di sicurezza delle Aziende pubbliche e private e lo scambio informativo utile all’individuazione, in via preventiva, di eventuali criticità e all’attivazione veloce di soluzioni adeguate, creando una filiera integrata di sicurezza.“

Dott. Ing. Matteo Adolfo Notarangelo:

“La firma di questo Protocollo rappresenta per UMBRAGROUP un ulteriore passo nel rafforzamento della sicurezza dei nostri sistemi e nella tutela delle informazioni strategiche.

Nel contesto odierno, caratterizzato da una crescente rapidità e complessità, riteniamo fondamentale collaborare attivamente con le Istituzioni per sviluppare un approccio integrato alla cybersecurity.

La protezione dei dati e la continuità operativa sono elementi imprescindibili per garantire affidabilità ai nostri clienti e partner a livello globale.”