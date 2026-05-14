Sopralluogo del Consigliere Regionale sul Tevere: Umbertide punta al rilancio del pescaturismo

Restituire valore al Fiume Tevere, rilanciare la tradizione della pesca sportiva e riportare ad Umbertide eventi e competizioni di livello internazionale, con importanti ricadute positive anche per il turismo e per il tessuto economico e commerciale della città. È questo l’obiettivo su cui l’Amministrazione Comunale di Umbertide sta lavorando con convinzione, nella consapevolezza di quanto il Tevere abbia rappresentato negli anni una vera eccellenza del territorio.

Un tempo, infatti, il campo gara di Umbertide richiamava appassionati e sportivi da tutta Italia e da numerosi Paesi del mondo, diventando un punto di riferimento internazionale per la pesca sportiva. Negli ultimi anni però il fiume ha progressivamente perso attrattività anche a causa della presenza dei pesci siluro, che ha inciso in maniera significativa sull’ecosistema e sulla pescosità del Tevere.

Proprio per affrontare la situazione e avviare un percorso concreto di rilancio, nella mattinata di martedì 12 maggio il Consigliere Regionale Eleonora Pace ha fatto visita ad Umbertide incontrando il Sindaco Luca Carizia e il Vicesindaco Annalisa Mierla. Successivamente, accompagnata dall’Assessore allo Sport Lorenzo Cavedon, dal Consigliere Comunale Antonio Molinari e dal Presidente dell’Associazione Commercianti Vivi Umbertide le Vie del Commercio Emiliano Bernardi, ha effettuato un sopralluogo presso il fiume Tevere e il campo gara, prendendo visione direttamente della situazione illustrata dagli amministratori locali.

Grande attenzione e coinvolgimento da parte del Consigliere Regionale Eleonora Pace, che si è immediatamente impegnata a portare la questione all’attenzione dell’Assessore Regionale competente, con l’obiettivo di lavorare concretamente per restituire al Tevere di Umbertide il ruolo e l’importanza che merita. Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto un nuovo sopralluogo insieme allo stesso Assessore Regionale.

L’Amministrazione Comunale guarda quindi con determinazione al futuro del Tevere e del campo gara, con la volontà di riportare ad Umbertide il pescaturismo, le gare di pesca e anche il mondiale, rilanciando una tradizione che per anni ha rappresentato un importante volano turistico ed economico per il centro storico, per le attività commerciali e per l’intera comunità cittadina.

Un obiettivo condiviso anche dall’Associazione Commercianti Vivi Umbertide le Vie del Commercio, che ha espresso la volontà di sostenere il ritorno di queste importanti manifestazioni, convinta delle opportunità che potrebbero generare per il commercio locale e per la valorizzazione della città.