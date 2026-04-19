Smau Parigi 2026, startup umbre protagoniste con la Regione e Sviluppumbria

Assessore De Rebotti: “Avvio di un percorso che traguarda l’obiettivo di portare in Umbria investitori, corporate e stakeholder globali”

L’Umbria che innova ha fatto tappa per la prima volta a “ItalyRestartup in Paris”, evento centrale del roadshow internazionale di Smau. L’iniziativa, sostenuta da Regione Umbria ed attuata da Sviluppumbria, si è tenuta a Parigi dal 14 al 16 aprile ed ha visto la partecipazione di 5 selezionate start up umbre che hanno presentato soluzioni pronte per il mercato internazionale in diversi settori, dall’intelligenza artificiale – con Red LynX Robotics che ha sviluppato soluzioni AI su misura per l’integrazione e la valorizzazione dei dati aziendali e Dentalhub che applica all’AI alla gestione avanzata di studi dentistici e Culture Aid che lavora sull’accessibilità dei servizi attraverso soluzioni AI per la comunicazione multilingue – fino a soluzioni di ricerca applicata ad alto contenuto scientifico con Prolabin & Tefarm, che sviluppa materiali funzionali avanzati per applicazioni industriali e Hypesound che con una tecnologia acustica proprietaria migliora l’efficienza dei processi biotech industriali. Moltissime le occasioni di connessioni concrete per le aziende presenti.

La serata inaugurale si è tenuta il 14 aprile presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi che ha scelto Smau ItalyRestartup in Paris come evento ufficiale per celebrare la Giornata Nazionale del Made in Italy. Parlando delle capacità di innovazione del Made in Italy, l’Ambasciatrice d’Italia in Francia, Emanuela D’Alessandro ha sottolineato che l’Italia va ben oltre le tradizionali ‘tre F’ (Forniture-Fashion-Food), essendosi affermata come un Paese dalla solida base industriale e settimo esportatore mondiale, patria di circa circa 13.000 startup innovative con ecosistema di Venture Capital in rapida crescita.

La giornata centrale del programma si è svolta il 15 aprile a Station F, hub di riferimento per l’innovazione a livello internazionale, dove si sono alternati incontri B2B, momenti di networking, pitch e panel tematici dedicati ai trend emergenti. Tra questi il panel “Founding the Future: creating new ecosystems” che ha messo a confronto incubatori, istituzioni e corporate sul ruolo degli ecosistemi nell’abilitare l’innovazione; “Emerging opportunities and strategic collaboration, shaping what comes next” focalizzato sulle nuove traiettorie di collaborazione tra media, ricerca e industria; “Futureproof: redesigning work and skills for the AI era” che ha esplorato l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro e sulle competenze, con il coinvolgimento di aziende e community internazionali.

A chiudere l’esperienza il 16 aprile si è tenuto un tour nei principali luoghi dell’innovazione parigini, che ha offerto alla delegazione umbra l’opportunità di entrare in contatto diretto con alcuni dei protagonisti dell’ecosistema francese ed internazionale dell’innovazione grazie ad incontri diretti con realtà come TotalEnergies On, Marble, Microsoft e HEC Paris Incubator, oltre a una tappa presso Le Village by Crédit Agricole e presso Sorbonne University – SCAI Center for Artificial Intelligence, una delle istituzioni simbolo dell’eccellenza accademica, culturale e scientifica europea.

“Essere presenti come Regione Umbria in uno dei contesti più dinamici d’Europa significa dare alle nostre imprese più innovative un’opportunità concreta per trasformare il loro potenziale in percorsi di crescita internazionale – ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco De Rebotti, presente all’evento – ringraziamo Smau che, in collaborazione con Ice Agenzia (Italian Trade Agency), ha saputo portare all’estero un format di collaborazione tra territori, corporate e nuovi attori dell’innovazione al quale ho fortemente voluto che la Regione Umbria partecipasse per la prima volta. il Made in Umbria oggi è rappresentato anche da startup e Pmi innovative a favore delle quali vogliamo costruire un ecosistema sempre più aperto”.

“Questa tappa di Parigi – ha aggiunto Francesco De Rebotti – vuole essere l’avvio di un percorso che, partendo da contesti internazionali come questo, sia in grado di portare in Umbria investitori, corporate e stakeholder globali. Un evento tutto Made in Umbria da realizzare nella nostra Regione in collaborazione con Smau e con gli altri attori del Sistema Paese a livello nazionale e locale, con l’obiettivo di attrarre investimenti e strutturare il posizionamento internazionale dell’Umbria cogliendo tempestivamente le opportunità offerte dalla Zes”.

“Il coinvolgimento dell’ecosistema di Regione Umbria a Smau Parigi rappresenta un passaggio concreto nella costruzione di un dialogo strutturato tra territorio e contesti internazionali dell’innovazione”, ha dichiarato Valentina Sorgato, Amministratore delegato di Smau. “Il ruolo delle istituzioni regionali è determinante nel creare le condizioni affinché le startup possano crescere, accedere a opportunità di open innovation e confrontarsi con mercati e attori globali. Questa prima tappa condivisa segna l’inizio di un percorso che alimenterà nuove occasioni di collaborazione, scambio e contaminazione tra imprese, territori e hub internazionali”.