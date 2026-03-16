Silent Reading: due ore di lettura condivisa a Corciano

Spegni il cellulare e accendi le storie: alla Biblioteca Rodari un’esperienza di disconnessione digitale per riscoprire il piacere del libro

Spegnere il cellulare, mettere da parte le notifiche e dedicarsi alla lettura: questa l’idea alla base del “Silent reading party”, in programma venerdì 20 marzo dalle 16 alle 18 nella Biblioteca comunale “Gianni Rodari” di San Mariano di Corciano.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i volontari della biblioteca e con il Centro del Riuso del Comune di Corciano, propone un pomeriggio dedicato alla lettura silenziosa condivisa: un’occasione per ritagliarsi un tempo di calma e leggere in compagnia di altri lettori, in un ambiente accogliente con tè e biscotti.

Per l’occasione saranno allestiti quattro tavoli tematici, ciascuno con una selezione di libri, sorseggiando bevande calde. Tra questi, il tavolo “Anime russe”, dedicato alla letteratura russa, con una selezione di opere legate ai grandi temi della tradizione narrativa di quel Paese (tè nero intenso).

Sarà inoltre presente il tavolo “Café letterario francese”, ispirato alla narrativa francese e ai suoi temi ricorrenti, come memoria, identità e osservazione della vita quotidiana (tè verde).

Il tavolo “Natura & Romanticismo” sarà dedicato alle opere che mettono al centro il rapporto tra essere umano e natura (tisana alle erbe).

Infine, il tavolo “Eleganza vittoriana” proporrà una selezione di autori della tradizione letteraria inglese dell’Ottocento (tè nero inglese).

I partecipanti potranno scegliere liberamente il tavolo, il libro e il tempo da dedicare alla lettura, condividendo con gli altri lettori un momento di silenzio e concentrazione.

Il motto dell’iniziativa riassume lo spirito dell’incontro: “Spegni il cellulare. Nessuna notifica, solo storie”.

Info:

Biblioteca Gianni Rodari 075 5188291 – biblioteca@comune.corciano.pg.it