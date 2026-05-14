Sigillo: inaugurati i nuovi pannelli comunicativi in CAA nei parchi giochi comunali

Un altro passo verso una comunità sempre più inclusiva

Si è svolta ieri, presso i parchi giochi comunali di Via Umbria e di Via Galliano/Via Giacomo Matteotti, l’inaugurazione dei nuovi pannelli comunicativi in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), realizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Sigillo e l’Istituto Comprensivo di Sigillo nell’ambito del progetto educativo “Pannello Comunicativo in CAA per il Parco Giochi”.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il sindaco Giampiero Fugnanesi, gli assessori Nadia Tittarelli e Gian Piero Bocci, i consiglieri comunali Karin Hauffe Solari e Francesco Silvestrucci, alcune insegnanti e la classe terza della scuola dell’Infanzia che hanno contribuito attivamente alla progettazione dei contenuti e dei simboli presenti nei pannelli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici maggiormente accessibili e inclusivi, offrendo a tutti i bambini – compresi quelli con bisogni comunicativi complessi – uno strumento capace di facilitare l’espressione di bisogni, emozioni e interazioni durante le attività di gioco.

Il progetto, promosso dalla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Sigillo, ha previsto un importante percorso educativo e partecipativo che ha coinvolto direttamente gli alunni nella scelta dei simboli e nella definizione del layout dei pannelli, utilizzando strumenti e metodologie legate alla Comunicazione Aumentativa Alternativa.

L’Amministrazione comunale ha sostenuto concretamente l’iniziativa attraverso l’acquisto e l’installazione dei pannelli, riconoscendone l’elevato valore educativo, sociale e inclusivo.

“Questi pannelli rappresentano un piccolo ma significativo passo verso una comunità sempre più inclusiva e attenta ai diritti di tutti i bambini. I parchi pubblici devono essere luoghi di incontro, relazione e partecipazione, nei quali ciascuno possa sentirsi accolto e ascoltato”, ha dichiarato l’Amministrazione comunale, che ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alla Dirigente scolastica dott.ssa Rosa Goracci per la consueta e fattiva collaborazione istituzionale, sempre orientata alla promozione di percorsi educativi condivisi e di iniziative rivolte alla crescita della comunità.

L’iniziativa conferma la positiva sinergia tra scuola e Comune nella promozione di attività dedicate all’inclusione, alla cittadinanza attiva e alla valorizzazione dello spazio pubblico quale luogo di crescita collettiva e partecipazione sociale.