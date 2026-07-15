Sicurezza urbana e prevenzione dei reati predatori: intensificati i controlli della Polizia di Stato a Città di Castello

Nell’ambito delle attività finalizzate al rafforzamento della sicurezza urbana e alla prevenzione dei reati predatori, la Polizia di Stato di Città di Castello ha predisposto nella giornata di venerdì un servizio straordinario di controllo del territorio, anche alla luce delle recenti analisi dei fenomeni criminosi e delle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza.

L’attività, effettuata con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate, ai luoghi di aggregazione, ha consentito di incrementare il presidio del territorio attraverso una presenza capillare e visibile delle Forze di Polizia.

Nel corso del servizio sono stati istituiti numerosi posti di controllo presso le principali arterie viarie, identificando oltre 106 persone e sottoponendo a verifica circa 86 veicoli. Sono stati inoltre effettuati controlli nei confronti di soggetti gravati da precedenti di polizia e verifiche presso esercizi commerciali e luoghi di interesse operativo, al fine di prevenire situazioni di degrado e intercettare eventuali condotte illecite.

Analoghi servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte ai fenomeni di microcriminalità e ai reati contro il patrimonio, nell’ottica di assicurare una presenza costante delle Forze di Polizia e una risposta sempre più efficace alle esigenze di sicurezza espresse dal territorio.