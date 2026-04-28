Sicurezza, Prisco: “Ascolto e rispetto per gli operatori, presidio fondamentale per le nostre città”

Grande partecipazione ieri pomeriggio a Perugia, al Park Hotel, per l’incontro “Operatori della sicurezza nel mirino – Aggressioni e rischi durante il servizio”, promosso dal Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia Umbria.

L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento regionale Sicurezza guidato da Luca Merli, ha registrato una presenza numerosissima di operatori, aziende del settore e associazioni di categoria, a testimonianza dell’attenzione e della necessità di confronto su un tema sempre più attuale nella lotta al degrado e nell’ottica di una sicurezza integrata.

A concludere i lavori il Sottosegretario all’Interno e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria Emanuele Prisco.

“Questa grande partecipazione dimostra quanto fosse necessario creare un momento di ascolto – ha dichiarato Prisco –. Incontri come questo servono prima di tutto a raccogliere le istanze di chi ogni giorno opera sul territorio e rappresenta un punto di riferimento, spesso a fianco e a supporto del prezioso lavoro svolto dalle forze dell’ordine in tema di sicurezza. Senza la pretesa di dare risposte immediate, ma con l’impegno comune di rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini.”

Il Sottosegretario ha poi evidenziato l’importanza delle misure contenute nel nuovo decreto sicurezza: “Stiamo intervenendo con strumenti concreti per rafforzare la sicurezza urbana e tutelare chi opera in prima linea, a partire dal contrasto alle baby gang e allo spaccio, fino alle nuove tutele per chi interviene in situazioni di ordine pubblico.”