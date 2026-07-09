Prisco ad Ancona per il Patto di sicurezza urbana: “Priorità per i cittadini e per il Governo Meloni”

Si è tenuta questa mattina ad Ancona la firma ufficiale del nuovo “Patto per la Sicurezza Urbana”, un accordo strategico che rinnova la cooperazione istituzionale tra la Prefettura, il Comune di Ancona e la Regione Marche, finalizzato a garantire un controllo più capillare del territorio e a prevenire i fenomeni di criminalità diffusa e degrado. All’evento ha preso parte il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, che ha espresso un plauso all’impegno diretto di Comune e Regione sul fronte della sicurezza integrata.

Il piano siglato prevede un potenziamento strutturale dei sistemi di videosorveglianza con tecnologie OCR, lo scambio informativo tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale, un maggiore presidio delle aree sensibili e della movida, e l’estensione della copertura dei servizi stradali nelle fasce orarie serali e notturne. Nell’ambito dell’accordo, la Regione Marche guidata dal Presidente Francesco Acquaroli partecipa in modo attivo stanziando una quota di 60.000 euro specificamente dedicata all’acquisto di dotazioni strumentali per la Polizia Locale.