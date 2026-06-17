Sicurezza, controlli straordinari a San Giustino

Polizia di Stato e Polizia Locale in campo su strade, attività commerciali e luoghi di aggregazione

A San Giustino, negli scorsi giorni, personale della Polizia di Stato di Città di Castello, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rafforzamento delle attività di prevenzione, della sicurezza urbana e al contrasto dei reati predatori.

L’attività ha interessato le principali arterie stradali, le aree maggiormente frequentate della città e numerosi esercizi commerciali, attraverso un dispositivo congiunto volto a garantire una presenza capillare delle Forze di Polizia e a monitorare le situazioni di maggiore interesse sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio sono stati realizzati 9 posti di controllo, controllati circa 120 veicoli e identificate oltre 150 persone. Contestualmente sono state effettuate verifiche presso diversi esercizi commerciali e luoghi di aggregazione, al fine di accertare il rispetto delle normative di settore e prevenire situazioni di degrado o potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio volta a rafforzare la prevenzione, aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare con efficacia i fenomeni che incidono sulla qualità della vita urbana. La collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale consente infatti di sviluppare un’azione coordinata e complementare, capace di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze della comunità.

Analoghi servizi straordinari saranno programmati anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate da flussi di persone e veicoli durante il periodo estivo, nell’ottica di una prevenzione costante e di una presenza sempre più vicina ai cittadini.